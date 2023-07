GTA Online: un tuffo negli anni '70 con Penaud La Coureuse e tanti altri bonus

Dopo aver passato al vaglio i bonus GTA+ con Penaud La Coureuse, eccovi le ultime novità settimanali di GTA Online con tantissimi bonus da sbloccare e numerose attività da svolgere nell'universo multiplayer di GTA 5.

I ragazzi di Rockstar Games esortano tutti gli esploratori di Los Santos a partecipare alle prove a tempo Junk Energy in sella alla nuova bici Inductor e sbloccare i ricchi bonus legati all'evento di gare estive, oltre alla possibilità di ottenere delle ricompense triple nelle nuove attività della Serie della Comunità e altro ancora.

Il piatto forte dell'offerta estiva di GTA Online è però rappresentata dalla Penaud La Coureuse, una fiammante auto sportiva degli anni '70 con revisione elettrica totale che passa dallo spoiler alle prese d'aria. Oltre alla Penaud La Coureuse sbloccabile da Legendary Motorsport per gli abbonati a GTA+ fino al 16 agosto, i giocatori di GTA Online possono cimentarsi nelle sfide offerte dalla mountain bike ecologica Inductor, grazie alla quale poter darsi alla pazza gioia nelle attività estive confezionate da Rockstar.

Da qui al 26 luglio, la community delle corse che anima la scena di Los Santos sarà felice di sapere che potrà ottenere un quantitativo triplo di GTA$ e Punti RP partecipando agli eventi delle gare estive, dalle sfide a Ruote Scoperte alle corse contro l'LSPD passando per le competizioni sponsorizzate del Circuito Hotring.

Oltre a GTA$ e RP bonus in una serie di gare, la vittoria in una gara per ruote scoperte creata da Rockstar garantisce lo sblocco della Tuta Racing Manor scura. Chi è in cerca di nuove esperienze alla guida dei propri bolidi di GTA Online avrà inoltre l'opportuità di ottenere Punti RP, LP e GTA$ tripli nelle gare clandestine, oltre ad accedere alle prove a tempo HSW incentrate sulle gare sprint tra Terminal e Chiliad Mountain State Wilderness.