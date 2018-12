GTA Online: tutte le attività e le ricompense per le feste di fine anno

Goditi questi regali di Natale in GTA Online da parte di Legendary Motorsport e Alan Jerome Productions mentre le decorazioni natalizie addobbano l'officina dell'Arena, i night club e le altre proprietà e la neve imbianca le strade di Southern San Andreas...

Gioca da oggi fino al 7 gennaio per ricevere gratuitamente le magliette Grotti e Weeny. Non solo le serie di sfide di Arena War continueranno a fornire GTA$ e RP doppi, intraprendi anche una delle seguenti attività per avere ricompense doppie:

Attività dei clienti (Missioni Terrorbyte)

Commissioni della clubhouse

Missioni di vendita di Traffico d'armi

Missioni di vendita di carico speciale

Missioni di vendita del carico di Contrabbandieri

Guadagna GTA$ doppi sulla rendita del night club e fai un regalo alle guardie del corpo e agli associati con un bonus di Natale grazie agli stipendi doppi. Oltre alla Vapid Clique addobbata per le feste, gioca oggi e ricevi tanti regali di Natale tra cui la pistola Up-n-Atomizer, livree per il Chernobog, maglia festiva Slasher e abbastanza esplosivi per dar vita a un conflitto su larga scala. Gioca ogni giorno di questa settimana per avere ancora più regali:

28 dicembre – Maglia festiva Hail Santa, Nagasaki Buzzard gratis e livree festive per l'APC

29 dicembre – Maglia festiva Cluckin' Bell blu e livree festive per il Buckingham Akula

30 dicembre – Maglia festiva Merry Sprunkmas e livree festive per la Comet Safari

31 dicembre – Regalo dell'ultimo dell'anno (Maglia festiva ossa nera e rossa, fuochi d'artificio e altro), HVY Insurgent Pick-Up gratis e livree festive per la Pegassi Oppressor

1° gennaio – Regalo del primo dell'anno (Maglia festiva ossa nera e rossa, fuochi d'artificio e altro)

Fino al 7 gennaio aumenta i profitti della tua Organizzazione con uno sconto fino al 50% su:

Hangar - 50% di sconto

Bunker - 35% di sconto

Centri Operativi Mobili - 35% di sconto

Approfitta del 25% di sconto su tutti i velivoli di Contrabbandieri, tra cui:

Buckingham Alpha-Z1

Buckingham Howard NX-25

Buckingham Pyro

Mammoth Mogul

Mammoth Tula

Nagasaki Havok

Nagasaki Ultralight

RM-10 Bombushka

Western Company Rogue

Western Company Seabreeze

FH-1 Hunter

LF-22 Starling

P-45 Nokota

P-996 Lazer

V-65 Molotok

E, per lo stesso periodo, avrai il 25% di sconto su tutti i veicoli armati di Traffico d'armi:

BF Dune FAV

Bravado Half-track

Declasse Tampa armata

HVY APC

HVY Insurgent pick-up custom

Nightshark

Karin Technical custom

Ocelot Ardent

Pegassi Oppressor

Rimorchio antiaereo Vom Feuer

Siamo onesti: ti piacciono l'aggressività e l'anarchia dei giocatori in campo, ma non hai mai capito le regole del calcio. Bene, la nuova modalità di Arena War, Pallabomba, fa a meno di tutti i complessi aspetti tecnici e di ogni limite posto alla violenza in campo e va dritto al sodo: riempire la metà campo avversaria di enormi ordigni esplosivi prima che facciano "boom"! Questo sì che è un gioco meraviglioso. Gioca alle serie di sfide di Arena War da oggi fino al 14 gennaio e ricevi GTA$ e RP doppi.

Quando pensi a delle modifiche per alleggerire un'auto, probabilmente ti vengono in mente pezzi in fibra di carbonio e interni ridotti all'osso. Ma quella è roba da principianti. Dentro la Itali GTO, l'aria che respiri è arricchita di idrogeno per farla sollevare più facilmente. Per essere ancora più veloce, prendi in considerazione la depilazione e l'asportazione di almeno un rene: a volte bisogna soffrire per essere perfetti. Grotti Itali GTO sarà disponibile a partire dal 26 dicembre solo da Legendary Motorsport.