GTA Online: tutte le novità dell'aggiornamento Arena War

Rockstar Games ha parlato in dettaglio di tutte le novità introdotte da Arena War, la nuova espansione di GTA Online disponibile a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.

I residenti di Los Santos e Blaine County hanno una nuova opportunità di confrontarsi con la carneficina televisiva sotto la spettacolare cornice della Maze Bank Arena. Da Alan Jerome Productions arriva la prossima evoluzione dell'intrattenimento, la spietata competizione di combattimento tra veicoli conosciuta come Arena War, ora disponibile in GTA Online. L'aggiornamento include sette modalità di gioco, dodici nuovi veicoli Arena Contender, una vasta gamma di modifiche personalizzate per la Maze Bank Arena e molto altro ancora.

Le proprietà di Arena Workshop sono disponibili per l'acquisto nel nuovo sito Web Arena.tv e includono: accesso a un meccanico Arena con modifiche per veicoli Arena Contender, Piani di deposito supplementari per veicoli e l'arena office con il career wall.

Sul sito Web Arena.tv è possibile acquistare anche 12 nuovi veicoli Arena Contender, ciascuno disponibile negli stili Future Shock, Apocalypse e Nightmare:

Bravado Sasquatch

MTL Cerberus

Benefactor Bruiser

Declasse Brutus

Vapid Arena Dominator

Declasse Impaler

Weeny Arena Issi

Vapid Imperator

Annis ZR380

Western Deathbike

HVY Scarab

Vapid Arena Slamvan

Di seguito elenchiamo le nuove modalità Arena War (ognuna in grado di ospitare fino a 16 giocatori):

Carnage

Nessuna pietà, nessuna squalifica, nessuna parola sicura. Utilizzando una serie di nuove Moto, Auto e Truck appositamente progettati per la massima distruzione, dovrete essere l'ultimo contendente a sopravvivere nella bolgia della Maze Bank Arena.



Flag War

Due squadre, due bandiere, un obiettivo. Il classico cattura la bandiera rielaborato per lo stile di Arena War, in modo da includere un tasso di violenza abbastanza distruttivo da attrarre il grande pubblico.



Wreck it

Se non siete particolarmente bravi a guidare veloce, allora siete nel posto giusto. Certo, è teoricamente possibile vincere un round di Wreck It tagliando il traguardo per primi. Ma questo non è mai accaduto, perché gli avversari faranno di tutto per ridurre il tuo veicolo a un ammasso di ferraglia. Usate le trappole e sfruttate tutti i mezzi a vostra disposizione per mettere fuori gioco i concorrenti.



Games Masters

Quando si tratta di progettare un'arena brutale, basta procurarsi le trappole mortali più pericolose sul mercato e installarle con una buona dose di sadismo. Una squadra raccoglie i checkpoint, l'altra usa tutti gli strumenti diabolici che l'Arena ha da offrire per far andare in fumo i loro piani.



Here Come the Monsters

In Here Come the Monsters una squadra raggiunge l'arena a bordo dei monster truck. Gli avversari devono accontentarsi di una normale auto compatta... e una buona quantità di farmaci per l'ansia. Ma se anche uno di loro sopravvive, la partita è vinta.



Hot Bomb

La vita non è trattenere le cose buone: è passarci sopra. Magari se si tratta di un dispositivo altamente esplosivo. In Hot Bomb un giocatore ha la bomba, e l'unico modo per liberarsene è schiantarsi contro qualcun altro. Possibilmente entro lo scadere del tempo...



Tag Team

In Tag Team dovrete contare sul supporto dei compagni. Ogni squadra schiera un giocatore nell'arena alla volta, con l'obiettivo di sopravvivere all'avversario. I compagni di squadra rintanati nello Spectator Box hanno una serie di armi a loro disposizione per aiutare il proprio partner.

Arena War è ora disponibile in GTA Online per tutti i possessori di Grand Theft Auto 5 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.