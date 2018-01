GTA Online: Ubermacht Revolter disponibile ora insieme a sconti, GTA$ e RP Bonus

annunciano l'arrivo di nuovi contenuti per Grand Theft Auto Online , componente multiplayer di GTA V. Tra le novità, segnaliamo la disponibilità del bolide, oltre a sconti, GTA$ e RP Bonus.

Ubermacht Revolter

Da buon criminale pronto a tutto, devi poter contare su un arsenale flessibile. Ti serve un veicolo da sfoggiare nelle situazioni professionali, ma che ti faccia anche fare bella figura nelle occasioni più mondane. Ti serve un'auto rispettabile quando ti porta in tribunale, minacciosa quando ti recupera a Bolingbroke e, quando le cose vanno male, dotata di un motore sufficientemente potente da sfuggire agli inseguitori e riportarti tutto intero al quartier generale. Vuoi un'auto più potente, più bella e più spaziosa... per accogliere al meglio una comoda mitragliatrice frontale. Acquista oggi stesso la Ubermacht Revolter da Legendary Motorsport.

GTA$ e RP doppi

Lanciati in un frenetico scontro aereo tra 16 piloti a bordo di jet, elicotteri e Thruster con Maestro d'armi aeree, che offre GTA$ e RP doppi fino al 29 gennaio. Se ti senti più a tuo agio a terra che in cielo, non perdere l'occasione di guadagnare GTA$ e RP doppi in palio nello stesso periodo in tutte le gare stunt e le gare terrestri create da Rockstar.

Sconti su modifiche e personalizzazioni MKII

Rendi il tuo arsenale ancora più devastante con i letali potenziamenti effettuabili nell'armeria del tuo COM o dell'Avenger. Fino al 29 gennaio, potenzia il tuo arsenale approfittando di queste offerte:

Modifiche Mk II - 30% di sconto (sul costo della trasformazione dell'arma nella variante Mk II)

Caricatori Mk II - 25% di sconto

Mirini Mk II - 25% di sconto

Freni di bocca Mk II - 25% di sconto

Livree per armi Mk II - 25% di sconto

In più, Warstock Cache & Carry offre uno sconto del 25% su due popolari mezzi blindati: distribuisci piombo dai comodi sedili della limo con torretta Benefactor o domina le acque con l'HVY APC (sia sul prezzo normale che su quello speciale), un mezzo anfibio abbastanza spazioso per accogliere tutta la famiglia.

Game Premium e prove a tempo

Questa settimana affronta un tubo della morte pieno di ostacoli nella gara premium, o sfreccia nel pittoresco panorama costiero di Blaine County nella prova a tempo, entrambe disponibili fino al 29 gennaio:

Gara premium Ammazza che tubo (solo per Ruiner 2000)

Prova a tempo –a costa a costa

Avvia le gare premium dall'app Partita Veloce sul cellulare di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno un premio in GTA$ mentre tutti, a prescindere dal posizionamento, otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, ti basta impostare l'icona come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento per ottenere GTA$ e RP.