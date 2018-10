GTA Online: ultimi giorni per completare le sfide di Red Dead Redemption 2

Questa settimana i signori del crimine navigheranno nell'oro: fino al 22 ottobre saranno disponibili GTA$ e RP doppi in tutte le sfide e Incarichi per boss e CEO. Approfitta delle ricompense doppie proteggendo il capo della tua organizzazione in Dirigente cercasi, o andando all'arrembaggio del super yacht di un CEO rivale in Pirati d'industria.

Per tutta la settimana i trafficanti d'armi otterranno GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di Traffico d'armi e potranno godere di un aumento della velocità del 25% su tutte le ricerche nel bunker. I fieri possessori di un Centro Operativo Mobile sono incentivati ad assemblare una squadra scelta e andare a caccia di GTA$ e RP doppi nelle missioni per veicoli armati.

Se non vedi l'ora di imbottirti di Sprunk Xtreme e saltare da una rampa di sessanta metri in mezzo a un anello di fuoco, ricordati che fino al 22 ottobre potrai guadagnare GTA$ e RP doppi anche nelle gare stunt create da Rockstar.

Bonus sfide di Red Read Redemption 2

Se non hai ancora risolto il mistero delle e-mail di vanderlinde@eyefind.info o aiutato Maude Eccles a occuparsi di tutti i degenerati sulla sua lista, hai tempo fino al 29 del mese per partire alla ricerca di antiche reliquie e completare le sfide Accetta di pietra e Revolver a doppia azione, con gustosi omaggi doppi in palio: parliamo di 500.000 GTA$ per ogni sfida (l'omaggio aggiuntivo di 250.000 GTA$ ti verrà consegnato al primo accesso della settimana successiva). Dopo averle sbloccate, i giocatori con account collegati al Social Club potranno utilizzare queste armi anche in Red Dead Redemption 2.

Chi invece ha già completato queste sfide ha tempo fino al 29 ottobre per accedere a GTA Online e ricevere i 250.000 GTA$ omaggio per ogni sfida completata.

Sconti in Traffico d'Armi

Per tutta la settimana, da Warstock Cache & Carry sconti fino al 40% su una vastissima gamma di veicoli armati ed elicotteri. I trafficanti d'armi potranno approfittare anche di sconti del 35% sui bunker in cui organizzare le proprie operazioni e su potenziamenti Mk II, personalizzazioni e munizioni.

Bunker: 35% di sconto

Motrici del COM: 35% di sconto

Rimorchio antiaereo: 40% di sconto

Buckingham Akula: 35% di sconto

Savage: 40% di sconto

TM-02 Khanjali: 35% di sconto

HVY Barrage: 35% di sconto

HVY Nightshark: 35% di sconto

Sconti su una selezione di veicoli e yacht di lusso

Questa settimana approfitta fino in fondo dei GTA$ e RP doppi nelle gare stunt di Rockstar con la nuova Dewbauchee Vagner e poi vai a rilassarti al largo grazie agli sconti del 40% sugli yacht disponibili fino al 22 ottobre.

Dewbauchee Vagner: 30% di sconto

Lampadati Viseris: 35% di sconto

Cheval Taipan: 30% di sconto

Ubermacht Revolter: 35% di sconto

Potenziamento Elegy Retro Custom: 30% di sconto

Per maggiori informazioni sugli eventi e sui bonus di GTA Online, visita la pagina degli eventi del Social Club