GTA Online unisce modder e community, tra fuochi d'artificio e viaggi digitali

L'universo dei creatori di Mod è un mondo affascinante e in espansione, nell'ambito del quale possono nascere numerosi amicizie tra appassionati dell'universo videoludico.

Tra i giochi che ad oggi vantano un numero a dir poco impressionante di Mod troviamo Grand Theft Auto V, il campione d'incassi firmato da Rockstar Games. A distanza di anni dalla sua prima pubblicazione, il gioco non continua infatti solo a registrare notevoli traguardi in termini di performance economica, ma vanta ancora una nutrita schiera di fan pronti a spendere nel gioco diverse ore in compagnia degli amici, magari con Mod che uniscono Fortnite e GTA Online, introducendo nel multiplayer dei veri e propri concerti.

E proprio dall'universo dei creatori di Mod giunge una simpatica notizia, che ha trovato una cassa di risonanza nelle pagine di Reddiit. Sul noto forum, l'utente "Mike_not_Michael" ha infatti condiviso una breve clip video che immortala un momento d'amicizia lungo le strade virtuali di Grand Theft Auto Online. Come potete verificare in calce a questa news, infatti, un Modder è partito alla volta di un viaggio in GTA Online in compagnia della propria lobby: una gita digitale conclusasi, è il caso di dirlo, coi fuochi d'artificio!



In chiusura, ricordiamo che Rockstar ha promesso provvedimenti contro i cheater in GTA Online.