GTA Online: con l'ultimo update arrivano la Ruota della Fortuna e la Dewbauchee JB 700W

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di Grand THeft Auto Online, il quale ha introdotto parecchie novità per tutti i giocatori della modalità online di GTA V.

Iniziamo con l'annunciare che da oggi al prossimo 25 marzo 2020 sarà possibile ottenere ricompense doppie nella modalità Re della Collina, nelle missioni della storia e nei lavori legati al Casinò. Per chi ama la moda, nello stesso arco di tempo sarà possibile ottenere in maniera del tutto gratuita la versione bianca e quella nera delle magliette Street Crimes Icons. Altra novità riguarda l'arrivo della "Ruota della Fortuna", anch'essa disponibile fino al prossimo 25 marzo 2020, che permetterà ai giocatori di tentare la sorte e vincere uno dei numerosi premi in palio, tra i quali spicca sicuramente la bellissima Dewbauchee JB 700W. Tra gli altri possibili premi ci sono punti esperienza, denaro, vestiti e altri oggetti misteriosi dei quali gli sviluppatori non hanno parlato sul sito ufficiale. Nel caso in cui poi voleste fare compere, sappiate che sono arrivati grossi sconti su equipaggiamento per i colpi al casinò, per le decorazioni delle sale giochi, sull'acquisto di sale giochi e su costosissimi mezzi di trasporto come la Progen Emerus, il Nagasaki Buzzard e la Truffade Nero.

Vi ricordiamo che uno degli ultimi aggiornamenti del gioco ha introdotto la Formula Uno in GTA Online con tanto di competizioni da svolgere in giro per Los Santos.