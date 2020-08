GTA Online: il nuovo update lancia il Los Santos Summer Special

Come da programma, gli autori di Rockstar aggiornano Grand Theft Auto 5 su PC e console per dare ufficialmente inizio al Los Santos Summer Special di GTA Online, un nuovo evento pieno di sorprese e contenuti per i fan del multiplayer di GTA 5.

Con l'update gratuito dell'11 agosto, la Grande R invita i giocatori di GTA Online a partecipare ad una serie inedita di missioni, di attività e di gare.

Il perno attorno al quale graviteranno le missioni dell'evento estivo di Los Santos sarà rappresentato dal Galaxy Super Yacht: i possessori di questa iconica imbarcazione potranno pianificare delle attività a tema marinaresco che spazieranno dagli inseguimenti alle immersioni. Tutte le sfide offerte da questo genere di eventi potranno essere completate sia da soli che in compagnia dei propri amici, fino a un massimo di quattro giocatori per lobby.

Sempre nel corso del Los Santos Summer Special è prevista anche l'apertura della modalità Competizione nel Casinò e Resort Diamond di GTA Online, l'introduzione di diversi capi di abbigliamento e, soprattutto, l'aggiunta di quindici veicoli con cui partecipare a delle gare speciali. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che per la fine del 2020 Rockstar prevede di lanciare un enorme update di GTA Online che porterà in dote dei nuovi Colpi in quella che gli stessi sviluppatori definiscono come "una località completamente nuova".