GTA Online, tra update e next-gen: Liberty City in arrivo? Ne parliamo in video!

Nonostante gli anni di presenza sul mercato, GTA 5 continua a essere uno dei grandi protagonisti del mondo del videogioco contemporaneo. Un successo costante, sostenuto anche dall'apprezzatissima modalità online.

Il mondo virtuale di GTA Online è infatti ancora ampiamente frequentato dal pubblico ed è oggetto di continui update e aggiornamenti. Se alla fine del 2019 i giocatori hanno potuto cimentarsi per la prima volta in contenuti di Colpo al Casinò Diamond, sembra che anche i mesi conclusivi del 2020 riserveranno qualche sorpresa. A confermarlo è stata Rockstar Games stessa, annunciando di avere in programma un grande aggiornamento per GTA Online.



La software house non si è sbilanciata sui contenuti dell'update, ma dalle pagine di Reddit non hanno tardato a emergere le prime ipotesi. In particolare un noto Insider ha lasciato intendere che GTA Online potrebbe presto veder arrivare un'intera nuova area, corrispondente a nientemeno che Liberty City! L'amata location già visitata dal pubblico in capitoli prendenti della serie GTA potrebbe davvero fare ritorno in GTA Online? Per presentarvi ogni dettaglio su questo intrigante rumor, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye.