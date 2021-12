GTA Online: usciranno altre espansioni stile The Contract nel 2022?

Franklin Clinton, uno dei tre protagonisti di GTA V, è tornato in GTA Online con alcune missioni insieme al rapper Dr. Dre, vittima del furto di uno smartphone. GTA Online Contract è ambientato dopo GTA 5, ma potrebbe essere solo l'inizio di un'avventura più lunga e complessa, con l'intervento di altri personaggi noti ai fan del gioco Rockstar.

Al centro del nuovo aggiornamento ci sono i contratti VIP, che questa volta vedono come protagonista il celebre rapper americano. Un post sul Rockstar Social Club potrebbe però aver anticipato nuovi contenuti con Franklin e la sua particolare attività. Infatti, nello svelare un bonus per XP doppi relativamente all'apertura di una propria Agenzia Soluzioni per VIP, il testo si riferisce alla missione con Dr. Dre come 'il primo contratto VIP di Franklin', alludendo a future esperienze simili in arrivo su GTA Online, probabilmente nel corso del 2022.

Non ci è ancora dato sapere chi potrebbe aver bisogno del nostro aiuto, né se Rockstar abbia intenzione di continuare con i cameo di vere star del mondo dello spettacolo e della musica, oppure ripiegare su nomi noti dell'universo di Grand Theft Auto, come Micheal De Santa. Intanto, scoprite come cambiano le stazioni radio nel nuovo aggiornamento GTA Online The Contract.