GTA Online utilizzato dai cartelli della droga messicani per reclutare corrieri

Stando ad un preoccupante report di Forbes, sembra che i cartelli della droga messici stiano utilizzando GTA Online per reclutare nuovi corrieri. I primi sospetti risalgono allo scorso anno, ma è solo di recente che è sato scovato un caso specifico.

Secondo quanto riferito, una ragazza chiamata Alyssa Navarro è stata contattata lo scorso gennaio da un membro del cartello mentre giocava a GTA Online. In seguito, la comunicazione si è spostata prima su Snap Chat e infine si è tenuto un incontro di persona. Navarro è stata arrestata dalla dogana e dalla protezione delle frontiere in Arizona a novembre, quando è stata trovata a bordo di una Jeep Cherokee carica di 60 kg di metanfetamina, scoperta nel serbatoio del carburante dell'auto.

Apparentemente il contatto di Navarro le ha offerto fino a $2.000 a viaggio, oltre a concederle in dotazione un veicolo per i trasporti. Stando al resoconto di Forbes, la ragazza credeva di star consegnando dei dispositivi elettronici, anziché della droga. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Navarro di cospirazione per possesso, importazione e vendita di metanfetamina. La ragazza è dichiarata non colpevole.

Non è chiaro se altri giochi online siano coinvolti in operazioni dello stesso genere, ma Forbes indica Garena Free Fire, un Battle Royale per iOS e Android, come un'altra realtà sfruttata dagli spacciatori di droga. Chissà se la situazione instabile possa indurre in futuro gli sviluppatori ad implementare dei sistemi di sicurezza aggiuntivi volti a proteggere i propri utenti.