GTA Online: tra i vantaggi di GTA+ la Ocelot Pariah gratis e l'accesso alla sala giochi

A di stanza di pochissimo tempo dal fragoroso annuncio del primo trailer di Grand Theft Auto 6, che si mostrerà il prossimo mese, Rockstar Games ha svelato al pubblico i nuovi vantaggi che gli abbonati a GTA+ possono ricevere nella modalità online del quinto capitolo.

Stando a quanto dichiarato dalla celebre software house, questo mese i giocatori che dispongono di un abbonamento attivo al servizio premium di GTA Online possono ottenere senza costi aggiuntivi una velocissima Ocelot Pariah, l'auto sportiva da riscattare presso il Vinewood Car Club.

Gli utenti GTA+ potranno inoltre svaligiare il caveau del Casinò Diamond e avere maggiori probabilità di trovare al suo interno oggetti di grande valore. Chi predilige la personalizzazione estetica del protagonista sarà felice di sapere che tra i vantaggi dell'abbonamento vi sono anche due set composti da felpa e pantaloncini: uno a tema Bleedin' Tasty ed uno legato al marchio Cluckin' Bell.

Gli appassionati di motori, invece, potranno sbloccare nuove opzioni per la personalizzazione presso le autofficine, che metteranno a loro disposizione la verniciatura Camaleonte e i cerchioni dello stesso colore. Come se non bastasse, i giocatori GTA+ potranno il magazzino a Davis dalla Maze Bank Foreclosures per poi trasformarlo in una sala giochi.

Non mancheranno nemmeno i classici bonus mensili come i 500.000 GTA$, le richieste di veicoli e le abilità da boss e CEO gratis. Per chi non lo sapesse, tutti questi vantaggi hanno un costo di 5,99 euro al mese.

