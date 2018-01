GTA Online: la velocissima Lampadati Viseris è ora disponibile insieme a tante novità

annuncia che la Lampadati Viseris è ora disponibile ininsieme a GTA$ e RP doppi nelle missioni da contatto di Lester.

Auguriamo a tutta la popolazione di Los Santos e Blaine County un altro anno di crimine rampante. I folli Stunt da capogiro, le gare multiveicolo, tante nuove opportunità di fare affari illeciti per le tue organizzazioni (come le missioni di Traffico d'armi e Contrabbandieri), la possibilità di salvare il mondo insieme alla crew ne Il colpo dell'apocalisse... senza contare le velocissime supercar, le auto classiche, i veicoli armati e i mezzi volanti che hai aggiunto al tuo arsenale, le decine di intense modalità Competizione come Salti di rigore di gruppo, Guerriglia motorizzata, Resurrezione, Pilotini, Condannati, Slasher: il ritorno e altro ancora, hanno reso il 2017 l'anno migliore di GTA Online. La ciliegina sulla torta è stata un dicembre da record, in cui abbiamo registrato il picco di giocatori collegati.

Vogliamo ringraziare gli appassionati di GTA Online di tutto il mondo. Abbiamo in serbo diverse sorprese che riveleremo nel corso delle prossime settimane. Tra queste ci saranno nuove modalità e veicoli, a cominciare dalla belva che stiamo per sguinzagliare oggi stesso.

Lampadati Viseris

Ottimo controllo, aspetto gradevole e rifinito e progettazione all'avanguardia sono il biglietto da visita della Lampadati Viseris, ora disponibile da Legendary Motorsport. Questo bolide non è solo estetica: il ruggito del suo possente motore V8 è il suono più bello che sentirai echeggiare per le strade di Los Santos. Dai un tocco personale a quest'affascinante e letale sportiva classica portandola nell'officina del tuo Centro Operativo Mobile o Avenger e installando una coppia di mitragliatrici frontali.

GTA$ e RP Doppi

Anche se è impegnato a organizzare il colpo dell'apocalisse, Lester Crest continua a dimostrarsi il contatto preferito da molti grazie a GTA$ e RP doppi su tutte le missioni da contatto di Lester. Fino al 15 gennaio, tieni d'occhio le chiamate di Crest sul tuo iFruit per ottenere ricompense doppie.

Sconti su mezzi terresti e aerei

Non perderti gli sconti di questa settimana su diversi mezzi terrestri e aerei. Fino al 15 gennaio, i seguenti articoli saranno scontati del 25%:

Nagasaki Ultralight (aereo)

Armi per velivoli

Armature per veicoli

Fari e neon

Minigonne

Spoiler

Sospensioni

Turbo

Gare premium e prove a tempo

Intascati montagne di soldi con la gara premium e la Prova a tempo di questa settimana. Fino al 15 gennaio:

Gara stunt premium – Di isola in isola (solo per il Blazer Aqua)

Prova a tempo – Maze Bank Arena

Avvia le gare premium dall'app "Partita veloce" sul cellulare di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square. I primi tre classificati riceveranno un premio in GTA$ mentre tutti, a prescindere dal posizionamento, otterranno RP tripli. Per partecipare alle prove a tempo, ti basta impostare l'icona come meta sulla mappa ed entrare nel cerchio viola. Batti il tempo per ottenere GTA$ e RP.