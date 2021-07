GTA Online a tutta velocità: arriva il gigantesco update Los Santos Tuners

Dopo aver fatto registrare l’ennesimo anno da record, piuttosto che sedersi sugli allori Rockstar Games ha preparato Los Santos Tuners, un nuovo grande aggiornamento per GTA Online che combina l'amore per le automobili e il tuning con epiche missioni ricche di azione e gare a tema.

Disponibile da oggi 20 luglio su PS4, Xbox One e PC, oltre che in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X, Los Santos Tuners introduce l’Autoraduno di LS, un gigantesco spazio condiviso combat-free situato in un magazzino pieno di graffiti alla periferia della città a Cypress Flats. In questo luogo i giocatori di GTA Online possono incontrare altri patiti di motori e gareggiarci contro, mettere in mostra i propri bolidi personalizzati e addirittura intrecciare contatti con persone losche in cerca di piloti esperti per fare soldi facili.

L'Autoraduno di LS è aperto a tutti e offre la possibilità di provare tre Veicoli di Test che ruotano a cadenza regolare: nel giro di qualche settimana, verranno messi a disposizione per la prova tutti i nuovi veicoli dell'espansione. Gli interessati possono anche rivolgersi a Mimi, l'ambasciatore de facto dell'Autoraduno di LS, per sottoscrivere una membership al prezzo di 50.000 GTA$. Ai membri è concessa l'opportunità di competere nelle Sfide del veicolo trofeo a rotazione per vincere automobili speciali e accedere a una serie di attività commerciali, tra cui il negozio di merchandise, lo studio di tatuaggi e l’officina, dove fino a quattro giocatori possono moddare i propri veicoli in tempo reale mentre gli altri osservano. A disposizione dei membri c'è anche l'Area di Prova, dove possono ammirare i propri veicoli, partecipare a Prove a tempo per conquistare nuovi record personali e competere con gli altri in modalità come Testa a Testa e Corsa al Checkpoint. L'Area di Prova può ospitare fino a 30 giocatori in contemporanea e prevede un sistema di ghost con collisioni disabilitate.

Nel resto della città sono disponibili anche le Gare Clandestine e gli Inseguimenti. Le prime permettono di scatenarsi su piste creative sulle strade di alcuni dei quartieri più iconici di Los Santos, complete di scorciatoie tanto rischiose quanto vantaggiose; gli Inseguimenti, invece, offrono un’esperienza più varia, con la polizia alle calcagna e checkpoint sparpagliati in giro per la mappa per incoraggiare la scelta di percorsi particolarmente fantasiosi. In più, nel Freemode ci sono pure le Gare Sprint, competizioni da punto a punto con un massimo di altri tre giocatori che partono dall'autoraduno per raggiungere altre location come il Los Santos Internation Airport, e viceversa.

Non è ancora finita: i membri accedono anche ad un Sistema di Reputazione, che può essere aumentata partecipando alle gare (e vincendo), ricevendo bonus per gli accessi giornalieri, utilizzando l'area di prova e addirittura passando del tempo nell'Autoraduno di LS. Aumentando la reputazione, i giocatori ottengono una serie di ricompense che permettono di migliorare lo status e sbloccare l’accesso a tante personalizzazioni come nuove ruote e livree, a prezzi di favore per alcuni veicoli, partecipare a nuove gare e avere la possibilità di tenere il proprio Autoraduno privato.

Direttamente dal Music Locker, arriva Kenny Dixon Jr. aka Moodymann. Da amante delle auto quale è, assieme al suo "partner in crime" Sessanta punta ad estendere la sua influenza su tutta Los Santos. Moodymann offre 6 Contratti, ossia delle missioni ad alto rischio suddivise in più parti che coinvolgono delle rapine nelle banche, nei concessionari e in altri luoghi di Southern San Andreas. Affrontabili in solitaria o in compagnia di altri tre giocatori, questi incarichi richiedono l'acquisto di uno dei nuovi Negozi di Auto, che oltre a fungere da base per i colpi offrono anche tante nuove opportunità, come l'Exotic Exports List (una lista con dieci veicoli da rubare nel Freemode) e una piattaforma per il modding dei bolidi. Gli Auto Shop permettono di immagazzinare fino a 10 veicoli e posseggono un personale che può essere espanso con l'assunzione di nuovi meccanici.

Ovviamente, l'aggiornamento Los Santos Tuners ha portato con sé anche una serie di nuovi veicoli, 10 per la precisione, ossia: Obey Tailgater S, Annis Euros, Dinka RT3000, Annis ZR350, Vulkar Warrener HKR, Karin Calico GTF, Annis Remus, Dinka Jester RR, Karin Futo GTX e Vapid Dominator GTT. Nel corso dell'estate verranno messe a disposizione nuove automobili, assieme alle prime informazioni su nuovi potenziamenti per veicoli che saranno disponibili esclusivamente nelle versioni di GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Chiudono il quadro dell'ennesimo aggiornamento epocale una serie di nuove tracce di Moodymann e il debutto in-game di Monday Dreamin' (il primo album dell'etichetta Circoloco Records fondata da Rockstar). Per la prima volta in assoluto, inoltre, ai giocatori di GTA Online viene concessa l'opportunità di personalizzare l'esperienza d'ascolto selezionando le proprie stazioni preferite e personalizzando la ruota delle radio.