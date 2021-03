GTA Online: la versione stand-alone nasce per la 'saturazione del mercato' di GTA 5

Nel corso dell'ultimo panel tecnologico di Morgan Stanley, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha illustrato i motivi che hanno spinto il colosso videoludico statunitense ad annunciare la versione stand alone di GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S.

Partendo dall'incredibile dato delle 140 milioni di copie vendute di GTA 5, il boss dell'azienda statunitense precisa che "quando riesci a vendere così tante copie di un tuo gioco, ad un certo punto ti accorgerai di aver saturato il mercato, e a quel punto sarai disposto a sperimentare e trovare un altro modo per portare più persone nell'esperienza online".

Anche in ragione delle eccezionali vendite di GTA 5, e dell'approccio sperimentale adottato per sganciare GTA Online dall'esperienza singleplayer, Zelnick sottolinea come "vogliamo adottare questa strategia e ridurre al massimo l'attrito dell'ingresso nel mercato di GTA Online stand-alone con un prezzo molto basso. Certo, questa versione non fornirà l'accesso all'avventura singleplayer originale, ma consentirà comunque agli utenti di entrare nella sua dimensione online. Il nostro punto di vista è di un mercato dall'offerta più diversificata, e questo è un modo per espandere la base di giocatori".