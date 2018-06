GTA Online: al via RP e GTA$ doppi su una selezione di colpi e missioni

Rockstar ha annunciato che gli utenti di GTA Online potranno cimentarsi in una serie di colpi e missioni per guadagnare RP e GTA$ doppi. I bonus saranno disponibili per tutti i giocatori fino al 18 luglio.

Sopralluogo - Kuruma - Colpo alla Fleeca

Lester ha in serbo un sacco di opportunità per te. È tempo di cimentarsi in un bel colpo in banca e provare quanto vali. Impossessati di una cassetta di sicurezza svaligiando una filiale della Fleeca sulla Western Highway: il suo contenuto vale il rischio. Vai in ricognizione, procurati un'auto per la fuga, colpisci e scompari. Guida al meglio la Kuruma blindata e assicurati di scegliere un trapanatore munito di sangue freddo e mani ferme per sottrarre la cassetta di sicurezza senza intoppi.

Aereo - Autobus - Stazione - Lavoro sporco - Evasione

L'Agente 14 ha incaricato te e la tua squadra di far evadere un pezzo grosso dal carcere di Bolingbroke. Ti serviranno un autobus della polizia penitenziaria, un aereo da contrabbando utilizzato dai Vagos per esportare illegalmente beni all'estero, una copia dell'orario dei trasferimenti dei detenuti rubata in un dipartimento di polizia e un bel po' di armi. Per assicurarti il successo, scegli un bravo pilota e un esperto di demolizioni. E ricorda che il professor Rashkovsky paga bene.

Furti di dati (Colpo conclusivo)

Degli agenti stranieri stanno attaccando una base dell'IAA nascosta. La tua squadra deve infiltrarsi nella base per scongiurare un disastro di enormi proporzioni. Dovrete fronteggiare un esercito di mercenari della Merryweather: munitevi di armi e armature pesanti per affrontarli al meglio. Ferma l'invasione, salva la baracca e intasca la tua ricompensa.

Il generoso e onestissimo signor Yetarian si sente particolarmente magnanimo questa settimana verso i ladri di auto. Approfitta dei GTA$ e RP doppi in tutte le missioni ricevute da Simeon fino al 18 giugno.

Sconti su una selezione di veicoli, proprietà ed equipaggiamento

Devi affrontare dei colpi? Approfitta degli sconti su completi colpo pesanti e caschi antiproiettile. Faranno la differenza nel momento della fuga. In più, questa settimana i capibanda dei Colpi potranno risparmiare sulle basi operative necessarie per lanciare le missioni de Il colpo dell'apocalisse, mentre gli imprenditori più audaci godranno di sconti fino al 50% su diverse proprietà.

Basi operative: -40%

Hangar: -50%

Uffici: -50%

Caschi antiproiettile: -50%

Completi colpo pesanti, colpo leggeri e colpo da strada: -50%

Sventola le bandiere dei Paesi di tutto il pianeta in onore dei mondiali grazie al 50% di sconto sulle bandiere per gli yacht e sugli zaini per paracadute a tema "le bandiere del mondo" fino al 18 giugno.

In più Warstock, Legendary Motorsport e Southern San Andreas Super Autos ti offrono sconti fino al 30% su una serie di veicoli che ti permetteranno di dare il meglio.