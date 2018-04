GTA Online: al via la settimana del contrabbando con GTA$ doppi in Traffico D'Armi

Gli imprenditori amanti del sottosuolo potranno godere di una sana impennata nei guadagni sulle merci di contrabbando prodotte nei bunker, grazie ai GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di Traffico d'armi fino al 16 aprile.

Chi ha naso per gli affari sa sempre come sfruttare al meglio i propri dipendenti! Accedi al sito della Disruption Logistics dal portatile del bunker e approfitta dell'aumento della velocità di ricerca del 50% su determinati progetti nello stesso periodo di tempo.

Inoltre, sempre fino al 16 aprile, guidatori e cecchini potranno godere di GTA$ e RP doppi nelle gare al bersaglio, una modalità presentata la scorsa settimana che mette alla prova sia chi sta dietro al volante... sia chi tiene il dito sul grilletto.

SCONTI SUI VEICOLI E SUI BUNKER

Warstock Cache & Carry

Questa settimana Warstock Cache & Carry mette a disposizione una vera scarica di sconti su articoli di ogni tipo, dal Dune FAV all'imponente macchina da guerra nota come Centro Operativo Mobile. Dal sito potrete approfittare degli sconti su motrici, moduli e potenziamenti armi Mk II (disponibili nelle armerie del COM o dell'Avenger), oltre a una vastissima gamma di altre offerte:

Motrici COM – 30% di sconto

Moduli COM – 30% di sconto

Potenziamenti armi Mk II – 25% di sconto

Rimorchio antiaereo Vom-Feuer – 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

HVY APC – 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

BF Dune FAV – 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

Declasse Tampa armata – 25% di sconto (prezzo normale e speciale)

HVY Nightshark – 25% di sconto

Bunker e Migliorie

Non hai ancora trovato il rifugio sotterraneo che fa per te? Approfitta degli sconti pazzeschi su tantissimi bunker da Maze Bank Foreclosures! Se invece stai cercando un modo per dare nuova vita alla tua tana con una mano di vernice o un poligono di tiro, dai un'occhiata a queste offerte:

Bunker di campagna – 50% di sconto

Bunker al demolitore Thompson - 45% di sconto

Bunker su Smoke Tree Road - 40% di sconto

Tutte le migliorie per bunker – 30% di sconto

Tutte le ristrutturazioni per bunker – 30% di sconto

Legendary Motorsport

Questa settimana troverai in offerta due modelli disponibili da Legendary Motorsport: fino al 16 aprile approfitta del 25% di sconto su Pfister Neon e Overflod Autarch.

PROGRAMMA GARE PREMIUM E PROVE A TEMPO

Gara Premium: Capogiro (solo per Rocket Voltic)

Mettiti al volante e partecipa alla gara premium di questa settimana, Capogiro; i primi tre classificati otterranno GTA$ e tutti i partecipanti riceveranno RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del telefono o dal cerchio giallo a Legion Square.

Prova a Tempo: Great Ocean Highway

Non perderti la prova a tempo di questa settimana: Great Ocean Highway. Imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.

IN ARRIVO LA PROSSIMA SETTIMANA

Preparati ad affrontare The Vespucci Job, una nuovissima modalità in cui potrai scegliere se fuggire a bordo della minuscola auto vintage italiana Weeny Issi Classic (disponibile presso tutti i concessionari Southern San Andreas Super Autos), o gettarti all'inseguimento dei pirati della strada a bordo di un bolide dell'LSPD. Ricorda inoltre che da Legendary Motorsport ed Elitás Travel saranno presto disponibili l'incredibile auto sportiva Vapid Flash GT e l'elicottero Sea Sparrow. Ulteriori dettagli verranno resi disponibili a partire da martedì 17 aprile.