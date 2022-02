GTA Online: i Viaggi Sballati di Franklin e Lamar sono ora disponibili per tutti

Sebbene siano impegnati con i preparativi per il lancio di GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S, i ragazzi di Rockstar Games non si sono affatto dimenticati dei milioni (e milioni) di videogiocatori che ogni giorno affollano i server della simulazione criminale e oggi ha dato loro in pasto un nuovo aggiornamento.

A partire da oggi 11 febbraio 2022, i Viaggi sballati con Franklin e Lamar sono disponibili per tutti i giocatori di GTA Online. Per chi non lo sapesse, i Viaggi Sballati sono missioni cooperative per due giocatori che permettono di vestire i panni dei due suddetti personaggi. In precedenza, per giocarli era necessario completare il Contratto VIP di Dr. Dre in The Contract recuperando tutte le sue canzoni, mentre adesso sono accessibili direttamente dal menu Attività: per festeggiare, frutteranno GTA$ e RP doppi fino al 16 febbraio!

Sono tre le missioni che compongono i Viaggi Sballati:

Imprenditori in erba : per avviare la sua attività, Lamar ha bisogno di un magazzino e di un camion strapieno di mercanzia di prima qualità. Crede che sarà un gioco da ragazzi... Quando i Vagos si faranno vivi e chiederanno di avere la loro parte del bottino, Franklin e Lamar dovranno fare in modo che il crimine, almeno per una volta, non paghi sul serio;

: per avviare la sua attività, Lamar ha bisogno di un magazzino e di un camion strapieno di mercanzia di prima qualità. Crede che sarà un gioco da ragazzi... Quando i Vagos si faranno vivi e chiederanno di avere la loro parte del bottino, Franklin e Lamar dovranno fare in modo che il crimine, almeno per una volta, non paghi sul serio; Accendila : Lamar vuole vendicarsi dei Vagos e ha intenzione di bruciare delle serre illegali della banda a Sandy Shores. Franklin e Lamar vogliono ridurre in cenere la loro erba, ma dovranno stare attenti a non strafumarsi per errore durante la loro impresa;

: Lamar vuole vendicarsi dei Vagos e ha intenzione di bruciare delle serre illegali della banda a Sandy Shores. Franklin e Lamar vogliono ridurre in cenere la loro erba, ma dovranno stare attenti a non strafumarsi per errore durante la loro impresa; Roba per veri gangsta: il primo cliente di Lamar è Jimmy Boston, attore e devoto a Epsilon. Il suo business plan non è esattamente quello di cui Lamar avrebbe bisogno per far decollare la sua attività. Le celebrità riescono a rovinare tutto, persino l’erba.

Dopo il completamento di tutti i viaggi, siete invitati a fermarvi per un po' nello studio: potreste assistere a una sessione di registrazione, incontrare qualche artista che è venuto a visitare Dr. Dre o ascoltare Lamar e Franklin mentre parlano dei loro tempi d’oro.

Lo sapete che GTA 5 ha raggiunto quota 160 milioni di copie vendute?