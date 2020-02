GTA Online: un video fan made ne celebra il successo ripercorrendo tutte le espansioni

Lo youtuber "Infinite Boredom" ha realizzato un video che ripercorre tutte le principali espansioni di Grand Theft Auto V che hanno riguardato GTA Online dal lancio ad oggi, con un supporto a dir poco instancabile che ha consentito a Rockstar Games di accrescerne la popolarità.

Il filmato fan made riprende e riadatta i trailer diffusi da Rockstar in coincidenza dell'uscita dei diversi update di GTA Online e, anche per questo, contribuisce a mettere in evidenza l'incredibile varietà e quantità di contenuti riversati nell'universo digitale del multiplayer di GTA 5. Il video in questione è stato ripreso anche dalla community di Reddit, con più di 15.300 "Mi Piace" ricevuti a testimonianza dell'interesse suscitato di volta in volta dai DLC gratuiti pubblicati dagli sviluppatori statunitensi.

Per Take-Two e la Grande R, d'altronde, GTA Online è stato una macchina da soldi nel 2019, con guadagni legati alle incrollabili vendite di GTA V e alle microtransazioni multiplayer che hanno raggiunto la spaventosa cifra di 533 milioni di euro.

Senza nulla togliere agli update che hanno interessato GTA Online in questi anni, e all'attrattiva esercitata da Grand Theft Auto 5 a ben sei anni di distanza dalla sua uscita, uno dei fattori principali del successo ottenuto nel corso dell'ultimo anno va certamente attribuito al Casinò e Resort Diamond, l'espansione gratuita che ha ridato slancio all'esperienza in rete del kolossal a mondo aperto di Rockstar Games con attività originali e contenuti sempre nuovi.