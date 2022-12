GTA coi personaggi di Fall Guys gratis su Android? Fermi tutti

Se vi ricordate del gioco gratis Super Dragon Hero Game, probabilmente avrete già capito tutto vedendo comparire una sorta di "GTA coi personaggi di Fall Guys" nelle prime posizioni della classifica dei titoli gratuiti sul Play Store.

È proprio come pensate: Imposter Master Rope Game è un gioco degli stessi autori del succitato Super Dragon Hero Game (spoiler: quest'ultimo sembra essere sparito dal Play Store), nonché di Hedgehog Rope Hero (che, tra l'altro, sembra aver "cambiato protagonista" e nome: se vi ricordate, esisteva già Super Hedgehog Rope Hero). Sì, si tratta degli stessi creatori anche del controverso Gangster Crime Mafia City (che nell'immagine di copertina sembra aver cambiato vestiario al fantomatico "CJ").

Insomma, ci risiamo. Come ben potete immaginare, non stiamo consigliando di scaricare Imposter Master Rope Game. Questa volta il titolo, che ha già raccolto più di un milione di download sul Play Store di Google, sembra "rimandare" a GTA (sì, ancora una volta) per l'ambientazione, nonché a Fall Guys/Among Us (personaggi/nome).

Questo ovviamente mediante le immagini di presentazione, in quanto, come già visto in casi precedenti, la visione di un video gameplay di Imposter Master Rope Game può portare a comprendere meglio di cosa si tratta. Per il resto, usualmente basta dare un'occhiata alle recensioni a una stella lasciate dagli altri giocatori sul Play Store per capire sin da subito il tutto (oppure cercare sul Web, trovando articoli come questo).

Pensate che, al momento in cui scriviamo, Imposter Master Rope Game risiede nella top 30 della classifica dei giochi gratuiti del Play Store. Insomma, capite bene che in questi casi vale sempre la pena trattare il tutto, anche per via del numero di giocatori che può potenzialmente entrare in contatto con questi titoli (e potrebbe volerne sapere di più).