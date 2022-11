GTA Plus: come ottenere le ricompense del mese di novembre 2022

Torniamo a parlare, ancora una volta, dell’immenso e senza tempo - così come anche senza generazioni videoludiche - Grand Theft Auto 5. Questo grande capolavoro videoludico continua a sfornare nuovi contenuti e servizi per mantenere attiva la propria fanbase sin dal 2013, anno in cui la fatica di Rockstar Games approdò su PlayStation 3 e Xbox 360.

Gli anni sono passati, ma non è mai venuto meno l’interesse attorno alla produzione. D’altronde, parliamo di un titolo che ha dominato le vendite in Europa ad agosto, tanto da portare la stessa Rockstar ad introdurre il servizio GTA Plus per la modalità online del titolo. Tale servizio è disponibile sin dal 29 marzo del 2022 in esclusiva su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC e, come sappiamo attraverso la comunicazione ufficiale del publisher con la sua newswire, ogni mese vi sono una serie di benefici garantiti a tutti coloro i quali sono abbonati al servizio GTA Plus.

Partendo da un regalo mensile di 500mila GTA dollari utilizzabili nella modalità multigiocatore, infatti, Rockstar consente a tutti gli abbonati di ricorrere ad aggiornamenti speciali per i propri veicoli su GTA Online, sconti esclusivi, bonus per GTA dollari ed RP, ma non solo. Tra le tante aggiunte ed i diversi vantaggi, bisogna considerare anche tutti i contenuti rilasciati mensilmente. Il tutto, come sappiamo da diversi mesi, è reso disponibile al costo di 5,99 euro mensili. Dunque, anche per il mese di novembre 2022 ci saranno nuovi contenuti per gli abbonati, ma quali sono i nuovi contenuti del mese su GTA Plus?

Contenuti gratuiti con GTA Plus

Come detto in precedenza, Rockstar Games consente a tutti gli utenti che sottoscrivono l’abbonamento a GTA Plus di poter ricevere mensilmente dei contenuti gratuiti e non solo. Qui di seguito vi elenchiamo ciò che verrà rilasciato come contenuto gratis:

500mila GTA dollari, spendibili nella modalità online

Elicottero Buckingam SuperVolito

Suite 1 Penthouse della Eclipse Tower disponibile gratuitamente

Abilità CEO/VIP gratuite

Bonus in gioco

Nel corso dei singoli mesi, però, vengono rilasciati anche contenuti che richiedono all’utente di partecipare attivamente nelle sfide, come nel caso dei bonus di dollari e RP ottenibili con il completamento di alcune missioni. I contenuti aggiuntivi rilasciati nel mese di novembre 2022 sono i seguenti:

Statua della pantera su Cayo Perico, la quale sarà garantita per tutti gli abbonati

Bonus del 50% di GTA dollari per i seguenti colpi: colpo alla Fleeca, evasione dalla prigione, raid dei laboratori Humane, Finanziamento serie A ed il colpo alla banca Pacific Standard.

Cambio gratuito per lo stile di uno delle tre Penthouse Suite dell’edificio Eclipse Towe

Maglietta e berretto Still Slipping Tie-dye

Due punti rep per tutte le gare dell’LS Car Meet

Shark cards riservate ai soli abbonati

Anche questo mese i giocatori appassionati alla modalità online di Grand Theft Auto 5 e abbonati a GTA Plus potranno tornare a godersi tanti contenuti interessanti. Nel corso degli ultimi giorni è arrivato l’evento The Heist su GTA Online, con tanti nuovi bonus per i giocatori. Il tutto consentirà ai giocatori di ingannare il tempo nell’attesa del venturo Grand Theft Auto 6. Come abbiamo potuto osservare nelle scorse settimane– purtroppo a causa di contenuti trafugati illegalmente ai danni di Rockstar Games – il progetto è piuttosto avviato ed in fase di sviluppo da tanto tempo, a tal punto che il reveal di GTA 6 potrebbe essere vicino, almeno stando a quanto dichiarato dall’insider Tez2.

L’informazione resta da prendere con le pinze, ma fino a quel momento gli utenti di Grand Theft Auto 5 potranno ingannare il tempo per l’attesa di informazioni ufficiali sul prossimo progetto. Prima di salutarci, però, sapevate che oltre 5000 persone hanno lavorato a GTA 5?