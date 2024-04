Un GTA per psicopatici mischiato con Postal? Lo amerete, ve lo assicuriamo

Chi non si è mai divertito a seminare il caos in Grand Theft Auto solo per provare l’ebbrezza di farsi inseguire da fiumi di poliziotti, membri della SWAT e soldati dell’esercito?

Ben consapevole di questa innata passione dei videogiocatori, qualcuno ha pensato bene di realizzare un titolo incentrato proprio su questa componente delle produzioni Rockstar Games, ispirandosi però ai primissimi capitoli della serie. Stiamo parlando di Maniac, un gioco davvero fuori di testa che abbiamo potuto giocare con largo anticipo rispetto al suo debutto sugli scaffali virtuali di Steam. Scopriamo com’è seminare il caos e massacrare orde di civili e poliziotti in questo nuovo titolo per PC.

Un po’ Postal, un po’ GTA

Maniac non è uno di quei giochi che si perdono troppo in chiacchiere e non si sforza nemmeno di creare un particolare pretesto per i nostri folli gesti. Una volta avviata la partita, vedremo il nostro psicopatico di turno cadere da un’ambulanza in movimento e sarà a questo punto che ne prenderemo il controllo per dare il via al caos più totale. L’obiettivo del gioco è quello di restare vivi per circa 20 minuti, al termine dei quali scoppierà una bomba. Ovviamente raggiungere tale traguardo non sarà affatto semplice, poiché come nel più classico dei Grand Theft Auto verremo braccati da forze di polizia sempre più aggressive ed organizzate.

Per quello che riguarda il gameplay, Maniac è una via di mezzo fra i vecchi GTA e il primo Postal, che prima di diventare il pazzo FPS che tutti conosciamo era un violentissimo shooter con visuale isometrica. In sostanza, si tratta di un twin stick shooter in cui possiamo muoverci liberamente per una mappa piuttosto ampia, all’interno della quale bisogna seminare morte e distruzione nel modo che si ritiene più divertente. Possiamo prendere a cazzotti i passanti, rubare un camion dei pompieri e sfrecciare contromano in autostrada o sottrarre una pistola ai poliziotti e iniziare a far fuoco all’impazzata in un parco pubblico. Questo significa che ogni giocatore può sbizzarrirsi e, a prescindere da come decide di agire, il risultato a schermo è un tripudio di esplosioni, auto distrutte e cadaveri mutilati. Questo perché il principio alla base del gioco è il medesimo dei primi GTA, quindi basta far esplodere un veicolo per innescare una serie di detonazioni a catena per cui le carcasse in fiamme finiscono in ogni dove e continuano a provocare danni. Insomma, è uno spettacolo per gli occhi.

Tra bambine possedute e Babbi Natale ubriachi

La più grande differenza tra Maniac e i titoli ai quali si è ispirato è che qui troviamo una serie di personaggi con caratteristiche uniche ed una forte componente roguelite. Sebbene la mappa in cui si svolge il massacro sia sempre la stessa, ognuno dei personaggi - da sbloccare completando mini-sfide durante le partite - è dotato di un’abilità speciale e di un arsenale personalizzato, oltre che di un set di potenziamenti che è identico per tutti gli psicopatici. La bambina, ad esempio, può muoversi come la Samara di The Ring per sgattaiolare sotto i veicoli e al contempo evitare i proiettili. Tutti questi bonus non sono disponibili sin da subito, ma vanno sbloccati tra una partita e l’altra spendendo il denaro che si raccoglie dai corpi straziati dei civili e dalle carcasse dei veicoli distrutti.

Questo significa che per ogni folle di cui possiamo vestire i panni, dal Babbo Natale ubriaco fradicio all’uomo col costume da hot dog, dobbiamo fare qualche partita al fine di mettere da parte un gruzzoletto che va investito in potenziamenti, tali da rendere il personaggio di turno una macchina da guerra in grado di tener testa ai carri armati e agli elicotteri che provano a fermarci nelle fasi più avanzate della fuga. Che si tratti delle armi o delle statistiche che potenziano danni ed armatura, tutti i power-up sono migliorabili ed è quindi possibile aumentare in maniera notevole l’efficacia su strada del nostro psicopatico. Nel nostro caso, ad esempio, abbiamo reso il broker caduto in disgrazia un folle inarrestabile che, grazie al suo lanciarazzi potenziato al massimo, poteva persino far crollare gli edifici a suon di missili. Ma lo stesso discorso vale anche per i mezzi, che tramite i perk possono diventare più veloci e persino vantare speciali corazze che semplificano il passaggio tra gli altri veicoli e permettono di evitare più agilmente i pericolosi posti di blocco.

Come in ogni roguelite, inoltre, il protagonista può accumulare potenziamenti che valgono esclusivamente nella partita in corso. Si tratta delle medesime migliorie che si possono ottenere anche in maniera permanente e si rendono necessarie soprattutto quando il giocatore non ha ancora accumulato power-up a sufficienza. In perfetta linea con il resto della produzione, questa meccanica è legata ad un povero civile che viene contrassegnato sulla mappa: basta farlo fuori per ricevere uno dei tre potenziamenti proposti.

Un massacro lontano dalla perfezione

Se c’è un aspetto di Maniac che invece non ci ha fatto impazzire, questo è la presenza di violenza gratuita. Oltre a far fuori generici civili, il gioco chiede espressamente di massacrare anche bambini e neonati (che si possono trovare all’interno dei passeggini al fianco delle loro madri) per sbloccare alcuni dei sei psicopatici disponibili. Sia ben chiaro che non è nostra intenzione quella di fare i moralisti, ma l’inserimento di determinate dinamiche risulta essere fuori luogo, poiché di fatto non aggiunge nulla all’esperienza di gioco ed è fine a sé stessa. Si tratta quindi di un tipo di brutalità ben diverso rispetto a quanto visto in Christmas Massacre (la recensione di Christmas Massacre è ad un click da voi), dove almeno la presenza di alcuni elementi disturbanti erano giustificati dal buffo intreccio narrativo.

Anche sotto il profilo tecnico, Maniac mostra il fianco a qualche problematica. Il gioco propone un comparto grafico molto semplice, fatto di modelli scarsamente dettagliati e non animati benissimo: basti pensare che i protagonisti impugnano allo stesso modo pistole e fucili d’assalto. Fortunatamente ciò non impatta l’esperienza di gioco, visto che la telecamera è sufficientemente lontana dall’azione da rendere questi difetti poco ingombranti. Discorso diverso va fatto per i bug, di cui ne abbiamo incontrati diversi, come quello che ci ha impedito di registrare alcuni progressi o che ha improvvisamente disabilitato la possibilità di ottenere potenziamenti in partita. Fortunatamente, sembra che il team di sviluppo sia molto attento a questi elementi e stia lavorando con l’obiettivo di risolvere e, al contempo, di limare piccoli difetti di gameplay. Basti pensare che giusto qualche giorno fa è stata introdotta un’opzione per avere munizioni infinite per le armi, che ha letteralmente stravolto in meglio il gioco, rendendolo molto più divertente.

Dobbiamo infine sottolineare che, pur essendo presente, la localizzazione dei testi in italiano lascia parecchio a desiderare e mostra il fianco ad errori grossolani.

Piccoli difetti a parte, Maniac è un prodotto che garantisce ore ed ore di caos e divertimento ad un prezzo davvero irrisorio, visto che parliamo di un titolo venduto a poco meno di 5 euro su Steam. Insomma, se amate creare scompiglio dovreste dargli una possibilità.

