GTA: qual è l'ultimo gioco della serie Rockstar?

La serie di Grand Theft Auto è sicuramente una delle saghe videoludiche più famose e apprezzate, oltre che di maggior impatto commerciale, di sempre, ed è stata spesso capace di rivoluzionare sé stessa e il genere di appartenenza all’uscita di ogni nuovo capitolo.

Questa tendenza caratteristica della serie di GTA non è scomparsa con quello che, sebbene sia uscito nell’ormai lontano 2013 a cavallo di due generazioni, è ancora l’ultimo capitolo della saga, ovvero GTA V, ma anzi è stata se possibile resa ancora più evidente, alzando l’asticella per quanto riguarda il livello generale delle produzioni open world tripla A e dei giochi action in terza persona.

GTA V, infatti, non è solamente l’ultimo capitolo uscito in ordine di tempo, ma è anche quello che si è forse imposto definitivamente come nuovo punto di riferimento assoluto per la saga, riuscendo a soppiantare, sia per fama che per per vendite, GTA San Andreas e riscuotendo un maggior successo commerciale rispetto a GTA IV, piazzando oltre 135 milioni di copie.

Recentemente è stata annunciata l'espansione The Cayo Perico Heist per GTA Online che amplierà i confini della mappa e permetterà ai giocatori di mettere piede al di fuori della regione di Los Santos e dintorni.