GTA+: dopo Red Dead Redemption, altri due giochi Rockstar 'gratis' con l'abbonamento

A pochi giorni dall'arrivo di Red Dead Redemption all'interno del catalogo di GTA+, Rockstar Games annuncia altri due storici titoli che si apprestano ad aggiungersi alla lista dei contenuti offerti dal servizio.

Rockstar ha annunciato che LA Noire e Bully diventeranno disponibili per gli abbonati a GTA+, tuttavia senza specificare una data in particolare. Tutto ciò che sappiamo è che i due titoli verranno aggiunti al catalogo "più avanti nel corso di quest'anno".

Pubblicato nel 2011, LA Noire si presenta come un un thriller denso di criminalità e violenza che mescola sequenze d'azione con un minuzioso lavoro d'indagine per fornire un'inedita esperienza di gioco, che all'epoca esaltà i giocatori per l'utilizzo del MotionScan e la realisticità delle espressioni degli NPC. Bully è invece l'indimenticato titolo ambientato nell'immaginario collegio del New England, la Bullworth Academy, incentrato sulla storia di Jimmy Hopkinsas, un ragazzino di 15 anni dall'animo ribelle che si trova ad affrontare i momenti di ilarità e di imbarazzo dell'adolescenza.

La software house statunitense ha inoltre annunciato che da aprile ad agosto tutti i membri di GTA+ riceveranno un bonus extra di 1.000.000 di GTA$ ogni mese. Red Dead Redemption, insieme all'espansione DLC Undead Nightmare, è stato aggiunto a GTA+ soltanto la scorsa settimana. Il western game è diventato il quarto gioco Rockstar disponibile per gli abbonati, insieme a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (Xbox e PlayStation), GTA: Liberty City Stories (iOS e Android) e GTA: Chinatown Wars (iOS e Android).

