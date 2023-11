GTA a ritmo di musica: ecco la playlist Spotify con 100 brani tratti dai giochi della saga

L'eco del successo della serie videoludica di GTA risuona anche sul profilo Twitter/X di Spotify e si traduce nell'arrivo di una playlist di ben 100 brani tratti da una delle serie videoludiche più amate di sempre.

La piattaforma di streaming musicale ha raccolto quella che definisce "la colonna sonora perfetta per guidare in giro per Vice City, Los Santos, San Fierro e oltre 25 anni di musica dalle stazioni più iconiche di Grand Theft Auto, curate appositamente per voi". Può essere anche un ottimo espediente per ingannare l'attesa che ci separa dal trailer di GTA 6 previsto per dicembre.

Trovate il link alla playlist nel messaggio in calce a questo articolo. Si tratta di oltre 7 ore di musica tratta dalla serie e annovera successi da vari generi musicali per tutti i gusti. Pur non contenendo alcune chicche (come gli annunci radiofonici o i segmenti dei talk show), è completamente personalizzabile in base ai propri gusti.

Frattanto, cresce sempre più l'attesa del chiacchieratissimo GTA 6, sul quale si formulano ipotesi e sul cui riguardo circolano sempre più rumor. Una delle ultime indiscrezioni, ad esempio, sostiene che GTA 6 si espanderà nel tempo con dei 'DLC single player episodici'. Non resta che pazientare ancora e godersi l'attesa a ritmo di musica con la playlist dedicata di Spotify.