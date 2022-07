GTA RP, un utente Twitch ha donato $40.000 per far sbannare uno streamer

GTA RP è una delle mod più famose di GTA Online su PC. Questo pacchetto permette agli utenti di giocare con avatar personalizzati all'interno di server specifici dedicati al role play, un fenomeno da subito molto seguito online. Forse anche troppo. Di recente, infatti, un utente Twitch ha donato una ingente somma per il suo streamer preferito.

Lo streamer in questione, Ming, era infatti stato allontanato dal server NoPixel di GTA RP a causa della sua condotta, una punizione che va avanti dal 2019. Tuttavia, il gestore del server ha teso una mano allo streamer, promettendo di sbannarlo a una sola condizione: raggiungere la cifra dei 100.000$ durante una trasmissione di beneficenza.

Inutile dirlo, l'obiettivo è stato raggiunto in tempi record, grazie anche a un utente dell'Arabia Saudita, tale incivik, che ha donato ben 40.000$ per aiutare il suo idolo. Almeno ha dato un contributo per una buona causa, non trovate?

Nel frattempo i leaker di GTA 6 non si risparmiano e continuano a rilasciare indiscrezioni in maniera incessante. Le ultime voci di corridoio, condivise da un utente Twitter, suggeriscono che GTA VI avrà una mappa estesa come quella di Red Dead Redemption 2, e includerà anche le isole caraibiche. Ma non solo, sembra che GTA 6 seguirà una storyline ispirata a Bonnie e Clyde, con la presenza di personaggi femminili.