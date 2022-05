Sembra GTA o Saints Row ma è un open world di Gameloft per PC: ecco Gangstar New York

Forti del grande successo raggiunto su piattaforme mobile dalla serie di Gangstar, le alte sfere di Gameloft solleticano la curiosità dell'utenza PC appassionata di GTA e Saints Row annunciando Gangstar New York, uno sparatutto free to play a mondo aperto in arrivo nei prossimi mesi su Steam.

La nuova fatica sparatutto di Gameloft darà modo ai fan del genere di fronteggiarsi nella cornice digitale di una Grande Mela trasformata in un vero e proprio "parco giochi per criminali": ogni quartiere di New York fornirà l'accesso a missioni ad alto contenuto di adrenalina tra rapine, corse illegali, sfide tra bande per il controllo del territorio e persino gare di jetpack.

Prendendo spunto da quanto svolto da Rockstar Games per supportare attivamente GTA Online, anche in Gangstar New York sarà possibile cimentarsi in eventi PvP e attività PvE cooperative. La graduale scalata alla malavita virtuale della Grande Mela garantirà l'accesso a numerosi oggetti per la customizzazione estetica del proprio alter-ego. Basta osservare le prime immagini e il reveal trailer del nuovo titolo di Gameloft per farsi un'idea della personalizzazione spinta che caratterizzerà l'intero progetto, con numerosi capi di vestiario da sbloccare per modificare la propria rosa di armi, auto e gadget.