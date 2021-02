GTA San Andreas nel 1907: un fan immagina una mappa storica dello stato

Vi siete mai chiesti com'era lo stato di San Andreas all'inizio del 20° secolo? Probabilmente no, ma un fan sfegatato di Grand Theft Auto non solo lo ha fatto, ha anche disegnato un'accuratissima mappa datata 1907 che ha rapidamente ottenuto il plauso della comunità.

ProfessorIshirkov, così si fa chiamare su Reddit, ha realizzato e condiviso sul social una mappa dello stato di San Andreas del 1907 che stupisce sia per la cura riposta nella sua creazione, sia per l'accuratezza storica, che sembra essere uscita da un gioco della serie Red Dead Redemption. L'utente non ha infatti lasciato nulla al caso, e ha tratteggiato i contorni delle strade, delle città e degli elementi naturali basandosi sulle informazioni disseminate nel corso della trama di GTA San Andreas.

Possiamo quindi appurare che all'inizio del ventesimo secolo la città di Last Venturas era ancora un minuscolo insediamento al capolinea della linea ferroviaria orientale dello stato: Cosa Nostra non ci aveva ancora messo mano e i casinò non erano ancora stati costruiti. All'epoca, quindi, il ponte che che nel gioco collega San Fierro alla sponda nordorientale non aveva senso di esistere, e risulta effettivamente essere assente. Lì dove sorge l'aeroporto di San Fierro c'era una prigione, mentre la Los Santos del 1907 era molto più piccola di quella che abbiamo esplorato in lungo e in largo nel gioco, che ricordiamo essere ambientato nel 1997, e non raggiungeva neppure la costa.

Potete ammirare la mappa storica di San Andreas anche voi dirigendovi in fondo a questa notizia. A proposito del classico, in tempi recenti si sono diffusi dei rumor assolutamente non confermati che vogliono la Remastered di GTA San Andreas in uscita prima di GTA 6.