GTA San Andreas annunciato ufficialmente per Oculus Quest 2

Nel corso dell'ultimo Oculus Connect, la divisione gaming VR di Facebook ha annunciato ufficialmente Grand Theft Auto San Andreas per Oculus Quest 2.

Stando a quanto dichiarato da Oculus, la conversione in realtà virtuale di San Andreas è in lavorazione da diversi anni: "Oggi al Connect abbiamo annunciato che il classico di Rockstar Games Grand Theft Auto: San Andreas è in sviluppo per Quest 2. Ottenete una nuova prospettiva su Los Santos, San Fierro e Las Venturas vivendo (di nuovo o per la prima volta) uno degli open world più iconici di sempre. Si tratta di un progetto in lavorazione da diversi anni, e non vediamo l'ora di mostrarvi di più".

L'impressione è che il porting in arrivo su Oculus Quest 2 sia del tutto separato dalla versione rimasterizzata dello stesso gioco in arrivo il mese prossimo sulle piattaforme di attuale generazione nell'ambito della Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

La data di lancio di Grand Theft Auto San Andreas per Oculus Quest 2 è al momento sconosciuta. È interessante notare che si tratta del secondo classico dell'era PlayStation 2 ad ottenere una rielaborazione in Realtà Virtuale sulle piattaforme di Oculus, dopo il buon Resident Evil 4 VR.