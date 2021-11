GTA San Andreas: come aumentare muscoli, rispetto e sex appeal

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ha debuttato in forma digitale, svecchiando il trittico di classici targati Rockstar Games che molti giocatori ricordano con affetto. Compreso nel pacchetto, GTA San Andreas e il suo protagonista CJ, capace di mutare nel corso del gioco. Ecco come potenziare al massimo tre dei suoi attributi.

Tra le molte novità che a partire dal 2004 contribuirono al successo di GTA San Andreas, troviamo l’introduzione di elementi simulativi legati allo stile di vita adottato dai giocatori. Proprio come allora, queste statistiche influiscono direttamente sulle prestazioni del protagonista ed è quindi importante gestirle al meglio aumentandole il più possibile. Qui sotto, i consigli utili a massimizzare il Rispetto, i Muscoli e il Sex Appeal di Carl “CJ” Johnson.

Rispetto

Il rispetto è l’unità di misura dell’influenza che esercitate sulle bande criminali di tutta Groove Street. Aumentarlo uccidendo gli affiliati di altre bande, indossando colori e tatuaggi del vostro quartiere o preoccupandovi di ripulire i tag delle gang rivali, vi permetterà di reclutare più seguaci pronti a tutto (fino a un massimo di 7) pur di aiutarvi nel controllo del territorio.

Muscolatura

Il tono muscolare di CJ è direttamente proporzionale ai danni inflitti a mani nude e va inoltre a ridurre il rischio di morire in seguito a una caduta. Particolarmente influente nel determinare il vostro livello di Sex Appeal, questo attributo può essere aumentato presso le palestre di San Andreas, sfrecciando in bicicletta o correndo a più non posso. Una volta raggiunta la forma smagliante, tuttavia, ricordate di preservare una percentuale di grasso per evitare conseguenze altrimenti negative.

Sex Appeal

Definito dal veicolo in vostro possesso, dalla forma fisica di CJ, dagli abiti che indossate e dall’acconciatura che avete scelto, il Sex Appeal in GTA San Andreas è un attributo che può servire a fare colpo su vari NPC presenti nel videogioco. Per aumentarlo, assicuratevi di guidare un’auto sportiva e in perfette condizioni, dando credito alla moda e ricoprendovi dei migliori marchi.

Se preferite avere tutto e subito, ecco la lista dei trucchi di GTA San Andreas. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche l’elenco completo delle canzoni di GTA The Trilogy Definitive Edition.