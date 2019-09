GTA San Andreas continua a stupire: scoperti dei nuovi trucchetti segreti!

Alzi la mano chi non ha mai utilizzato i trucchi in GTA San Andreas! Non possiamo vedervi, ma qualcosa ci dice che coloro che non ne hanno mai fatto uso, almeno una volta anche solo per divertimento, sono davvero in pochi. E se vi dicessimo che il celebre titolo di Rockstar Games non ha ancora finito di stupire?

Un gruppo di youtuber, tra i quali figura anche Vadim M, molto celebre tra i giocatori della community di GTA, ha scoperto dei nuovi trucchetti nascosti per San Andreas, che gli sviluppatori di War Drum Studios hanno inserito mentre lavoravano al porting per dispositivi mobile, alterando il codice originario. Evidentemente, lo hanno fatto per facilitare il testing e il debug del gioco.

Tra questi figura un cheat code che fornisce a CJ armi ed equipaggiamenti specifici normalmente difficili da ottenere al di fuori di specifiche missioni. Grazie ad esso gli sviluppatori potevano testare qualsiasi oggetto e verificarne facilmente l'impatto sulle performance del gioco. Un altro, invece, permette di saltare immediatamente qualsiasi attività in corso: sicuramente veniva utilizzato per raggiungere rapidamente le fasi dell'avventura che necessitavano di testing. Sappiamo già cosa state pensando: questo trucco sarebbe perfetto per saltare le infami e noiose missioni di Zero RC! C'è pure un altro cheat code che rende i veicoli indistruttibili, compreso il carro armato!

L'intenzione degli sviluppatori non era quella di renderli pubblici, eppure l'inossidabile community è riuscita ugualmente a scoprirli. Per attivarli, tuttavia, è necessario collegare una tastiera allo smartphone, secondo un procedimento illustrato nel video allegato in cima a questa notizia. I trucchi sono presenti anche nelle edizioni per PS3, Xbox 360 e Xbox One, dal momento che derivano dalla versione mobile. Su console, in ogni caso, non è possibile attivarli senza modificare il gioco.