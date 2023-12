GTA San Andreas: cosa succede se CJ ingrassa troppo?

Tra i numerosi motivi per cui Grand Theft Auto San Andreas è considerato uno dei migliori giochi della serie c'è anche un grado di realismo ancora più marcato rispetto agli episodi precedenti: tra azione a tutto spiano e missioni adrenaliniche, infatti, bisogna gestire anche lo stile di vita di Carl Johnson.

A seconda di come giochiamo e quali attività svolgiamo ripetutamente nel corso dell'avventura, il fisico di uno trai i migliori protagonisti di GTA può cambiare più o meno drasticamente: partendo da una corporatura snella a inizio partita, continue sessioni in palestra possono rendere CJ un vero culturista, ma passare intere giornate a mangiare in fast food come Burger Shot e Cluckin Bell possono al contrario portarlo all'obesità.

Cosa succede se CJ ingrassa troppo in GTA San Andreas? Il cambiamento non è solo estetico, ma ha anche effetti più o meno significativi sul gameplay. Non solo il giovane Johnson si muove molto più lentamente e si stanca più velocemente, ma di conseguenza ha anche minori energie vitali rendendo quindi più difficile affrontare le missioni. Anche chi ci circonda non resta indifferente alla nostra condizione fisica: i compagni di Groove Street non ci dimostreranno rispetto, e la conseguente perdita di sex appeal comporta avere grosse difficoltà ad uscire con le donne per un appuntamento. Anche i passanti non esiteranno ad esprimere commenti sarcastici sul grasso che abbiamo messo su.

In generale tutti i movimenti di CJ sono molto più lenti, rendendo difficile compiere azioni come un salto o scavalcare un ostacolo. E come se non bastasse, certe missioni sono inaccessibili in tali condizioni fisiche, rendendo quindi necessario migliorare il nostro aspetto per proseguire nella storia. Un oggetto molto prezioso come il Jetpack, ad esempio, non può essere equipaggiato da un CJ in forte sovrappeso, rendendo quindi impossibile affrontare la missione nell'Area 69.

La meccanica dello sviluppo fisico resta in ogni caso una delle più brillanti tra quelle pensate da Rockstar Games per GTA San Andreas: gli sviluppatori hanno dimostrato una profondità e una cura nei dettagli impressionante per l'epoca, tutti elementi che lo hanno reso uno dei giochi della serie ancora oggi tra i più amati dai fan. Lo avete mai visto invece il sequel fan-made di GTA San Andreas immaginato in Unreal Engine 5 e con un CJ anziano che fa ritorno a Groove Street?