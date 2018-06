GTA San Andreas: Digital Foundry confronta le versioni PS4 e Xbox One

Digital Foundry ha pubblicato una nuova analisi tecnica di Grand Theft Auto San Andreas, mettendo a confronto le versioni PlayStation 4 e Xbox One disponibili grazie alla retrocompatibilità con Xbox 360 e all'emulazione PS2.

Se da un lato l'edizione PlayStation 4 di GTA San Andreas si presenta come l'originale versione PlayStation 2 emulata sulla nuova console, dall'altro quella Xbox One non è altro che la versione Xbox 360 retrocompatibile.

Dal momento che la versione Xbox 360 era un porting dell'edizione mobile uscita su iOS e Android, quest'ultima si mostra ancora con gli stessi pregi e i difetti visti in precedenza: ottimo il lavoro svolto sulle texture e sulla pulizia visiva, ma occorre sottolineare l'assenza di alcuni effetti presenti invece nella versione originale uscita su PS2 e Xbox, a partire da quelli relativi all'illuminazione.

In definitiva, l'edizione Xbox One di Grand Theft Auto San Andreas riesce a girare alla risoluzione 1440x810, mantenendo un frame rate fisso di 30fps, e in generale una fluidità più convincente della controparte PS4 dove si evidenziano alcuni problemi di frame pacing. Per l'analisi dettagliata, vi lasciamo al video confronto di Digital Foundry disponibile in cima alla notizia.