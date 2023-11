GTA San Andreas: c'è un segreto che forse non avete mai notato in quasi 20 anni

Un nome, un culto: GTA San Andreas è il gioco più venduto per PS2 e uno dei titolo più acclamati di sempre, tuttavia la produzione Rockstar Games nasconde un segreto che molti non hanno mai notato, nonostante il gioco sia uscito quasi 20 anni fa (2004).

Se non ci avete mai fatto caso, vi invitiamo a fare subito una partita per scoprire la verità: quando rubate una macchina in GTA San Andreas, presto inizierete a vedere cloni della stessa auto sulle strade o nei parcheggi: decine di auto dello stesso modello, in alcuni casi cambia solo il colore, in altri casi nemmeno la colorazione è diversa.

Ma perché avviene questo? Una motivazione "ufficiale" non c'è, tuttavia si pensa che si tratti di un espediente tecnico per non appesantire troppo la memoria e la CPU della PlayStation 2, all'epoca spremuta al massimo da un gioco estremamente ambizioso come GTA San Andreas.

Rockstar Games voleva dare vita ad una città sempre in movimento e piena di auto e passanti, tuttavia questo risultato non poteva essere ottenuto con semplicità su PS2 e, secondo una teoria sviluppata negli anni e che ha preso piede tra la community, gli sviluppatori avrebbero optato per riprodurre più volte l'ultimo oggetto caricato in memoria (ad esempio un'auto), di fatto generandone uno o più cloni, "risparmiando" così sull'uso della RAM. E voi, lo sapevate?