GTA San Andreas gratis con Rockstar Games Launcher: come gira con mod iper realistiche?

L'offerta di GTA San Andreas gratis con Rockstar Games Launcher rappresenta un'occasione irrinunciabile per tutti coloro che desiderano recuperare il kolossal a mondo aperto della Grande R e scoprire, così facendo, come giri su PC una volta installate le ultime mod iper realistiche che ne migliorano la grafica.

Degli innumerevoli progetti amatoriali che sono stati pubblicati gratuitamente in questi anni per ammodernare il comparto grafico di GTA San Andreas, uno dei più famosi e apprezzati è certamente quello portato avanti dal modder "Makarus" con la revisione SA_DirectX 2.0 dei tool ENB Series.

Grazie al lavoro svolto da Makarus, e dagli sforzi compiuti dal talentuoso collettivo di programmatori dilettanti dietro al progetto di ENB Series, la voragine tecnologica e grafica che ci divide dal Grand Theft Auto lanciato nel 2004 su PS2 e successivamente su Xbox e PC viene superata in maniera brillante. Attraverso una robusta iniezione di texture ad altissima definizione, di animazioni riscritte, di modelli poligonali inediti e di shader che stravolgono il sistema di illuminazione del titolo originario, la scena dei modder di GTA San Andreas riesce infatti nell'impresa di attualizzare il capolavoro di Rockstar per renderlo apprezzabile anche dalle generazioni più giovani.

L'altro grande pregio di questa mod, naturalmente, sta nella "leggerezza" del motore grafico originario e, quindi, nella capacità dei PC più moderni di gestire con relativa tranquillità la versione iper realistica (o, per meglio dire, iper moddata) di GTA San Andreas. Ben diverso è invece il discorso delle mod 4K di GTA 5 con Ray Tracing, le cui richieste hardware estremamente elevate rendono decisamente improbabile una loro diffusione capillare. A ogni modo, date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e alle immagini d'esempio che trovate in calce alla notizia e diteci che cosa ne pensate. Approfitterete del lancio del Rockstar Games Launcher con GTA San Andreas in regalo su PC per tornare a giocarlo con o senza mod?