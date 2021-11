GTA San Andreas: guida alle 6 possibili fidanzate di CJ

In GTA San Andreas (a proposito, ecco tutti i trucchi per GTA San Andreas) è possibile stringere relazioni con diversi personaggi durante l'avventura: alcune sono legate alla storia, mentre altre vanno cercate. Sono 6 in tutto le possibili fidanzate di CJ, ognuna con requisiti differenti da rispettare: ecco una guida a tutte le relazioni.

Denise Robinson è la prima conoscenza di CJ, ed anche l'unico flirt del protagonista che non richiede di compiere particolari gesta. Parlandole dopo la missione Burning Desire inizierete subito la relazione: si trova a casa sua tra le 16 del pomeriggio e le 6 del mattino, le piace trovarsi nei suoi quartieri (evitate quindi le parti ricche della città) e andare in locali come Cluckin' Bell o il Club Alhambra. Raggiunto il punto più alto di affinità, sarete ricompensati con il veicolo Hustler e con il vestito da 'pappone'.



Anche Millie Perkins fa parte della storia, la incontrerete infatti nella missione Key to her heart. La sua casa è a Prickle Pine, dove sarà presente tra mezzogiorno e le 22. Andare veloce in auto o frequentare ristoranti e bar sarà un buon modo per sviluppare il rapporto con Millie: andando a trovarla indossando il vestito da sadomaso (regalato da lei stessa) sbloccherete un appuntamento speciale e ulteriori ricompense.



Helena Wankstein frequenta il poligono di tiro vicino all'Ammu-Nation di Blueberry. Parlandole sbloccherete la possibilità di avere una storia con lei: per conquistare Helena dovrete portarla al ristorante, guidare lentamente in campagna e non farvi trovare in sovrappeso né con troppa massa muscolare. Sarete ricompensati con diverse armi e vestiti.

Potete trovare Katie Zhan a San Fierro, nel club di 'Arti maritali'. Per cominciare la relazione avrete bisogno di un alto sex appeal e di una discreta massa muscolare. La sera si reca a Juniper Hollow, a casa sua, mentre il pomeriggio sarà alla palestra. Fare incidenti, andare al ristorante o guidare per Chinatown rappresentano tutte ottime soluzioni per aumentare l'affinità di coppia: Katie, infine, vi permetterà di essere curati gratuitamente, conservando inoltre le vostre armi in caso di morte.



Michelle Cannes è alla scuola guida di San Fierro. Potete frequentarla solo in sovrappeso (oltre il 50%) e con un alto valore di sex appeal: la trovate ogni mattina nel suo garage in Downtown San Fierro. Andate veloci in auto per consolidare il rapporto con lei e, tra le altre cose, riceverete un Monster Truck.



A El Quebrados, nella stazione di polizia, c'è Barbara Schternvart. Sarà nello stesso posto tra mezzanotte e le 6 del mattino. Per cominciare la relazione dovrete essere in sovrappeso o avere tanto sex appeal. Portatela a ballare o guidate con prudenza per continuare il rapporto: in cambio riceverete la possibilità di mantenere armi e giubbotto antiproiettile se arrestati, oltre ad un'uniforme da poliziotto.



