GTA San Andreas e Midnight Club: Los Angeles sono ora retrocompabili su Xbox One

Come annunciato su Twitter da Larry "Major Nelson" Hyrb, tre nuovi giochi targati Rockstar Games si aggiungono da oggi alla già folta lista di titoli retrocompabili su Xbox One.

Tra le new entry spicca sicuramente il nome di Grand Theft Auto: San Andreas, ancora oggi considerato da molti come il miglior esponente della sua serie di appartenenza. Al celebre titolo open world va ad affiancarsi Midnight Club: Los Angeles, quarta iterazione della serie corsistica che vi permetterà di sfrecciare a bordo di vetture sportivo e di esplorare liberamente la città di Los Angeles. Chiude il trio Rockstar Table Tennis, titolo dedicato al tennis da tavolo che presenta un motore fisico realistico, meccaniche di gioco intuitive e 11 personaggi diversi tra cui scegliere.

Come al solito, se già siete in possesso dei titoli sopracitati, li ritroverete automaticamente inseriti all'interno della vostra libreria di Xbox One; in caso contrario potrete decidere di acquistare i giochi accedendo alle rispettive schede presenti sull'Xbox Store.