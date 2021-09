GTA San Andreas: la mod premium SADX stravolge la grafica, ecco il video

Il creatore di contenuti e programmatore indipendente conosciuto come "Makarus" annuncia con un video la pubblicazione della Beta di SADX (o SA_DirectX), una mod premium che stravolge e attualizza il comparto grafico di Grand Theft Auto San Andreas su PC.

La versione 3.0 di SADX integra tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni alla Beta di questa mod che, per il momento, può essere scaricata solo attraverso la partecipazione alla campagna di crowdfunding avviata su Patreon a Makarus. Lo stesso modder, però, ha già manifestato la sua intenzione di proporre in futuro questa espansione fan made in via del tutto gratuita una volta concluso lo sviluppo.

Il trailer confezionato dal programmatore indipendente ci permette di apprezzare le aggiunte apportate dalla Beta 3.0 di SA_DirectX, come i riflessi SSR, le nuvole volumetriche, le gocce di pioggia e una pletora di effetti particellari e di post-processing come i GodRays e SSAO.

Trattandosi di una mera mod grafica, lo sviluppatore russo ritiene che il pericolo di un intervento da parte di Take-Two dovrebbe essere scongiurato: a onor del vero, del medesimo avviso erano anche i modder del collettivo che stava sviluppando GTA Underground, salvo poi vedersi costretti a staccare la spina al loro ambizioso progetto fan made per evitare beghe legali con il publisher e sviluppatore nordamericano.