GTA San Andreas, originale vs Definitive Edition: i dettagli nel video confronto

Grazie alla pubblicazione di una nuova serie di screenshot ufficiali di GTA The Trilogy: The Definitive Edition, è ora possibile farsi un'idea più chiara di quelle che saranno le novità grafiche proposte da questa ricca riedizione delle opere di casa Rockstar Games.

Per scoprire ogni dettaglio sulla profondità dell'operazione di rimasterizzazione attuata dalla software house, il content creator attivo su YouTube come "Real KeV3n" ha in particolare confezionato un interessante video confronto. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato sposta il focus su numerosi aspetti degli screenshot ufficiali di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition pubblicati pochi giorni fa.



Grazie a questa minuziosa indagine video, dedicata in particolare a Grand Theft Auto: San Andreas, è possibile realizzare un virtuale viaggio nel tempo in direzione dell'epoca della prima pubblicazione del gioco, avvenuta nell'ormai lontano 2004. A oltre quindici anni di distanza dall'esordio, Rockstar Games ha modificato diversi aspetti grafici e tecnici dell'opera in vista dell'imminente lancio della remastered: cosa ve ne pare del lavoro svolto dalla software house statunitense?

In attesa dell'esordio della raccolta nel corso del prossimo mese, sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli in merito nell'anteprima di GTA The Trilogy: The Definitive Edition a firma di Alessandro Bruni.