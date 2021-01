GTA San Andreas su PS5? Un fan immagina la grafica di un'ipotetica Remaster

Il creatore di contenuti conosciuto su YouTube con il nickname di XXII ha mandato a briglie sciolte l'immaginazione e realizzato il video gameplay di un'ipotetica versione rimasterizzata di GTA San Andreas per PlayStation 5.

Nel video fan made che reinterpreta in salsa nextgen il capolavoro targato Rockstar Games, lo youtuber ha mantenuto l'estetica del titolo originario e immortalato i protagonisti di uno dei capitoli di Grand Theft Auto più amati dagli appassionati della serie.

Tra dialoghi graffianti, sparatorie al cardiopalma e rocamboleschi inseguimenti a bordo dei mezzi più disparati, la dimensione free roaming di GTA San Andreas Definitive Edition ipotizzata da XXII pizzica le corde della nostalgia dei milioni di giocatori che, nella spasmodica attesa per il reveal GTA 6, chiedono a gran voce a Rockstar di esaudire il loro sogno di una versione rimasterizzata di questo videogioco cult.

Date un'occhiata al filmato proposto da XXII e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa ipotetica Remaster di GTA San Andreas. Per rimanere in tema, vi riproponiamo anche il video di GTA San Andreas con mod iper realistiche realizzato dallo youtuber Swixtor per fare sfoggio delle migliorie grafiche e di illuminazione garantite da tool amatoriali come ENB Series. C'è anche chi, come il creatore di contenuti Grizzly Bear, ha realizzato un filmato che mostra il fan remake di GTA San Andreas su Unreal Engine 4, con risultati altrettanto incredibili e che ben rappresentano l'interesse che il titolo della Grande R continua a suscitare negli appassionati.