GTA San Andreas: il Real Betis presenta Pezzella con un esilarante video

La serie di Grand Theft Auto è ormai parte integrante della cultura pop, un fenomeno che travalica i confini dei videogiochi. Una conferma ulteriore ce la forniscono i gestori dei social del Real Betis: il club spagnolo ha presentato il nuovo acquisto German Pezzella con un esilarante video in stile GTA San Andreas!

Nell'incredibile clip confezionata dal team marketing del club iberico, il trentenne calciatore argentino che in passato ha militato nella Fiorentina finisce involontariamente al centro delle attenzioni dell'eroe di un videogioco iperrealistico "in stile GTA" con protagonista l'attaccante Aitor Rubial.

La scenetta ricreata dal Real Betis coinvolge anche altri membri della squadra, con animazioni caricaturali simil-GTA e dialoghi improvvisati che riprendono, tra gli altri, il celebre meme "oh s**t, here we go again" di San Andreas. Il tutto, ripreso con inquadrature in terza persona ispirate al capolavoro free roaming di Rockstar Games: c'è persino una fittizia interfaccia con tanto di minimappa!

L'unica sbavatura della simpatica iniziativa dei curatori dei social del Real Betis riguarda il nome scelto per il video. La clip, infatti, è stata intitolata "GTA IV: Real Betis Edition", nonostante la scena si rifaccia palesemente al precedente capitolo dell'epopea open world di Rockstar, Grand Theft Auto San Andreas.