GTA San Andreas Remastered prima di GTA 6: ancora rumor su Rockstar

Dopo lo straordinario successo di Grand Theft Auto V e la travolgente accoglienza di Red Dead Redemption 2, la community videoludica non vede l'ora di scoprire l'identità dei prossimi progetti di Rockstar Games.

Con la consueta riservatezza, tuttavia, la software house non ha offerto alcun indizio a merito alla natura del titolo (o dei titoli) che sta attualmente prendendo forma presso i propri studi. In attesa di informazioni ufficiali che per ora non si sono ancora palesate, agli appassionati non resta altro da fare che dibattere sull'affidabilità di rumor e indiscrezioni che ciclicamente riescono a farsi strada in rete. Di recente, in particolare, ha attirato l'attenzione del pubblico una vasta rassegna di presunte anticipazioni diffuse da una fonte anonima sulle pagine di 4chan.



Talvolta il portale ha accolto rumor rivelatisi poi corretti, come nel caso di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma visto l'anonimato che vige sul forum è estremamente difficile valutare l'affidabilità di ciò che vi trova spazio. In assenza di fonti certe, tuttavia, la community si è ritrovata a dibattere di molti possibili dettagli su GTA 6 e sulla pubblicazione di una Remastered di Red Dead Redemption, suggestioni proposte da un unico presunto insider su 4chan nel corso di una sessione AMA poi rimossa. Riassunta dagli utenti attivi su Reddit, quest'ultima includeva al suo interno anche riferimenti ad un possibile ritorno di GTA San Andreas in versione Remastered. Per dettagli in merito, si è invitato il pubblico ad attendere l'anniversario del gioco: per scoprire se vi è un fondo in di verità, non resta dunque altro da fare che pazientare!