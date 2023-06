GTA San Andreas s'illumina d'immenso grazie a questa mod per il ray tracing in tempo reale

Dopo aver apprezzato il forte impatto estetico e le novità legate al remake in Unreal Engine 5 di GTA San Andreas, il titolo targato Rockstar Games è tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo pacchetto di aggiornamenti visivi pubblicato dalla community di appassionati.

Il pacchetto in questione, denominato RTX Remix, rende compatibile San Andreas con l'illuminazione ray tracing in tempo reale, permettendo al titolo action di splendere letteralmente di luce nuova e mostrarsi ai giocatori in una veste totalmente migliorata. Ci teniamo a precisare che si tratta di un progetto ancora work in progress, motivo per cui potrebbero persistere alcuni glitch grafici e/o di gameplay.

Ad ogni modo, per avere un assaggio delle novità apportate dal pacchetto RTX Remix, vi basterà dare un'occhiata al video allegato alla notizia. Di seguito troverete invece il link github per il download della mod:

Grand Theft Auto San Andreas (PC) | RTX Remix

Che ne pensate di questa mod? Diteci la vostra nel box dei commenti qui sotto!

Ma le creazioni dei fan non si fermano di certo qui. Ultimamente, in effetti, vi abbiamo parlato dell'ambizioso progetto legato a GTA San Andreas 2, un remake fan-made realizzato in Unreal Engine, in cui un CJ ormai maturo deve far fronte al senso di perdita dovuto al passare del tempo.