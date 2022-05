GTA San Andreas, sognando il remake: CJ impressiona in Unreal Engine 5

Grand Theft Auto San Andreas è considerato ancora oggi uno degli episodi più amati in assoluto della storica serie firmata Rockstar Games. La sua recente riedizione come parte di GTA Trilogy ha fatto molto discutere a causa del nuovo stile grafico e dei problemi tecnici emersi, ad ulteriore prova dell'affetto dei giocatori verso l'avventura di CJ.

Ma se GTA Trilogy sei mesi dopo ancora continua a non convincervi nonostante i perfezionamenti apportati da Rockstar, una ricostruzione di Groove Street in Unreal Engine 5 potrebbe farvi viaggiare a sufficienza con la fantasia, provando ad immaginare come potrebbe essere un remake vero e proprio di San Andreas. Il canale Youtube TeaserPlay mostra l'iconico quartiere di Los Santos in tutta la potenza del nuovo motore grafico di Epic Games, con una cura enorme riposta in tutti i dettagli di edifici, automobili ed effetti d'illuminazione.

Impressiona anche il modello poligonale di CJ realizzato dall'artista Hossein Diba, che sembra a tutti gli effetti uscito da un gioco di ultima generazione, sebbene non sia possibile vederlo in movimento. Il filmato di circa due minuti non mostra ovviamente sequenze di gameplay, ma sfrutta in maniera convincente le capacità tecniche dell'ultima versione dell'Unreal Engine, offrendo una Groove Street più realistica che mai.

Con GTA 6 ancora lontano dalla sua uscita, chissà quali risultati potrà ottenere Rockstar sul fronte tecnico con il nuovo, attesissimo capitolo della serie.