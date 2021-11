GTA San Andreas trucchi: super salto, vita infinita, Morte istantanea e tutte le armi

I trucchi e i codici di GTA San Andreas sono parte delle memorie di molti giocatori. Queste stesse combinazioni funzionano anche in Grand Theft Auto The Trilogy The Definitve Edition, ecco quindi la lista completa per console e PC.

Per attivare i trucchi bisogna digitare un codice su PC ed una combinazione di tasti su console. Fondamentale non essere nel menù per fare in modo che essi abbiano effetto, ed è inoltre importante ricordare che abilitarli disattiverà l'ottenimento dei trofei.

Trucchi GTA San Andreas per PlayStation:

Set Armi 1 - R1, R2, L1, R2, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su

Set Armi 2 - R1, R2, L1, R2, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, giù, sinistra

Set Armi 3 - R1, R2, L1, R2, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, giù, giù

$250000, Vita al massimo, Armatura al massimo - R1, R2, L1, X, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su

Morte istantanea - destra, L2, giù, R1, sinistra, sinistra, R1, L1, L2, L1

Munizioni infinite - L1, R1, Quadrato, R1, sinistra, R2, R1, sinistra, Quadrato, giù, L1, L1

Vita infinita - giù, X, destra, sinistra, destra, R1, destra, giù, su, Triangolo

Respirazione subacquea infinita - giù, sinistra, L1, giù, giù, R2, giù, L2, giù

Aumento livello Ricercato - R1, R1, Cerchio, R2, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra

Abbassamento livello Ricercato - R1, R1, Cerchio, R2, su, giù, su, giù, su, giù

Grasso al massimo - Triangolo, su, su, sinistra, destra, Quadrato, Cerchio, giù

Muscoli al massimo - Triangolo, su, su, sinistra, destra, Quadrato, Cerchio, sinistra

Rispetto al massimo - L1, R1, Triangolo, giù, R2, X, L1, su, L2, L2, L1, L1

Super salto - su, su, Triangolo, Triangolo, su, su, sinistra, destra, Quadrato, R2, R2

Super pugno - su, sinistra, X, Triangolo, R1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L2

Passanti armati - R2, R1, X, Triangolo, X, Triangolo, su, giù

Passanti arrabbiati - giù, su, su, su, X, R2, R1, L2, L2

Passanti rivoltosi - giù, sinistra, su, sinistra, X, R2, R1, L2, L1

Passanti Elvis - L1, Cerchio, Triangolo, L1, L1, Quadrato, L2, su, giù, sinistra

Passanti Ninja - X, X, giù, R2, L2, Cerchio, R1, Cerchio, Quadrato

Nessun passante - X, giù, su, R2, giù, Triangolo, L1, Triangolo, sinistra

Velocizza tempo - Cerchio, Cerchio, L1, Quadrato, L1, Quadrato, Quadrato, Quadrato, L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

Gameplay più veloce - Triangolo, su, destra, giù, L2, L1, Quadrato

Gameplay più lento - Triangolo, su, destra, giù, Quadrato, R2, R1

Gestione delle armi migliorata - Triangolo, R1, R1, sinistra, R1, L1, R2, L1

Traffico aggressivo - R2, Cerchio, R1, L2, sinistra, R1, L1, R2, L2

Macchine invisibili - Triangolo, L1, Triangolo, R2, Quadrato, L1, L1

Macchine volanti - Quadrato, giù, L2, su, L1, Cerchio, su, X, sinistra

Barche volanti - R2, Cerchio, su, L1, destra, R1, destra, su, Quadrato, Triangolo

Tutte le auto NOS - Sinistra, Triangolo, R1, L1, su, Quadrato, Triangolo, giù, Cerchio, L2, L1, L1

Tutti i taxi con il NOS - su, X, Triangolo, X, Triangolo, X, Quadrato, R2, destra

Guida sull'acqua - destra, R2, Cerchio, R1, L2, Quadrato, R1, R2

Macchine rosa - Cerchio, L1, giù, L2, sinistra, X, R1, L1, destra, Cerchio

Macchine nere - Cerchio, L2, su, R1, sinistra, X, R1, L1, sinistra, Cerchio

Carro armato - Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L1, L2, R1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

Jetpack - sinistra, destra, L1, L2, R1, R2, su, giù, sinistra, destra

Monster truck - destra, su, R1, R1, R1, giù, Triangolo, Triangolo, X, Cerchio, L1, L1

Paracadute - sinistra, destra, L1, L2, R1, R2, R2, su, giù, destra, L1

Bloodring Banger - giù, R1, Cerchio, L2, L2, X, R1, L1, sinistra, sinistra

Caddy - Cerchio, L1, su, R1, L2, X, R1, L1, Cerchio, X

Dozer - R2, L1, L1, destra, destra, su, su, X, L1, sinistra

Hotring Racer 1 - R1, Cerchio, R2, destra, L1, L2, X, X, Quadrato, R1

Hotring Racer 2 - R2, L1, Cerchio, destra, L1, R1, destra, su Cerchio, R2

Hunter - Cerchio, X, L1, Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, R1, R2, L2, L1, L1

Hydra - Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, X, L1, L1, giù, su

Limo - R2, su, L2, sinistra, sinistra, R1, L1, Cerchio, destra

Quad - sinistra, sinistra, giù, giù, su, su, Quadrato, Cerchio, Triangolo, R1, R2

Rancher - su, destra, destra, L1, destra, su, Quadrato, L2

Aereo Stunt - Cerchio, su, L1, L2, giù, R1, L1, L1, sinistra, sinistra, X, Triangolo

Tanker - R1, su, sinistra, destra, R2, su, destra, Quadrato, destra, L2, L1, L1

Trashmaster - Cerchio, R1, Cerchio, R1, sinistra, sinistra, R1, L1, Cerchio, destra

Vortex - Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, X, L1, L2, giù, giù

Cielo mattutino - R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrato

Cielo notturno - R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangolo

Tempo nuvoloso - L2, giù, giù, sinistra, Quadrato, sinistra, R2, Quadrato, X, R1, L1, L1

Tempo piovoso - R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Tempo nebbioso - R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Tempesta di sabbia - su, giù, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

GTA San Andreas trucchi Nintendo Switch

Set Armi 1 - R, ZR, L, ZR, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su

Set Armi 2 - R, ZR, L, ZR, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, giù, sinistra

Set Armi 3 - R, ZR, L, ZR, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, giù, giù

$250000, Vita al massimo, Armatura al massimo - R, ZR, L, B, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su

Morte istantanea - destra, ZL, giù, R, sinistra, sinistra, R, L, ZL, L

Munizioni infinite - L, R, Y, R, sinistra, ZR, R, sinistra, Y, giù, L, L

Vita infinita - giù, B, destra, sinistra, destra, R, destra, giù, su, X

Respirazione subacquea infinita - giù, sinistra, L, giù, giù, ZR, giù, ZL, giù

Aumento livello Ricercato - R, R, A, ZR, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra

Abbassamento livello Ricercato - R, R, A, ZR, su, giù, su, giù, su, giù

Grasso al massimo - X, su, su, sinistra, destra, Y, A, giù

Muscoli al massimo - X, su, su, sinistra, destra, Y, A, sinistra

Rispetto al massimo - L, R, X, giù, ZR, B, L, su, ZL, ZL, L, L

Super salto - su, su, X, X, su, su, sinistra, destra, Y, ZR, ZR

Super pugno - su, sinistra, B, X, R, A, A, A, ZL

Passanti armati - ZR, R, B, X, B, X, su, giù

Passanti arrabbiati - giù, su, su, su, B, ZR, R, ZL, ZL

Passanti rivoltosi - giù, sinistra, su, sinistra, B, ZR, R, ZL, L

Passanti Elvis - L, A, X, L, L, Y, ZL, su, giù, sinistra

Passanti Ninja - B, B, giù, ZR, ZL, A, R, A, Y

Nessun passante - B, giù, su, ZR, giù, X, L, X, sinistra

Velocizza tempo - A, A, L, Y, L, Y, Y, Y, L, X, A, X

Gameplay più veloce - X, su, destra, giù, ZL, L, Y

Gameplay più lento - X, su, destra, giù, Y, ZR, R

Gestione delle armi migliorata - X, R, R, sinistra, R, L, ZR, L

Traffico aggressivo - ZR, A, R, ZL, sinistra, R, L, ZR, ZL

Macchine invisibili - X, L, X, ZR, Y, L, L

Macchine volanti - Y, giù, ZL, su, L, A, su, B, sinistra

Barche volanti - ZR, A, su, L, destra, R, destra, su, Y, X

Tutte le auto con il NOS - Sinistra, X, R, L, su, Y, X, giù, A, ZL, L, L

Tutti i taxi con il NOS - su, B, X, B, X, B, Y, ZR, destra

Guida sull'acqua - destra, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR

Macchine rosa - A, L, giù, ZL, sinistra, B, R, L, destra, A

Macchine nere - A, ZL, su, R, sinistra, B, R, L, sinistra, A

Carro armato - A, A, L, A, A, A, L, ZL, R, X, A, X

Jetpack - sinistra, destra, L, ZL, R, ZR, su, giù, sinistra, destra

Monster truck - destra, su, R, R, R, giù, X, X, B, A, L, L

Paracadute - sinistra, destra, L, ZL, R, ZR, ZR, su, giù, destra, L

Bloodring Banger - giù, R, A, ZL, ZL, B, R, L, sinistra, sinistra

Caddy - A, L, su, R, ZL, B, R, L, A, B

Dozer - ZR, L, L, destra, destra, su, su, B, L, sinistra

Hotring Racer 1 - R, A, ZR, destra, L, ZL, B, B, Y, R

Hotring Racer 2 - ZR, L, A, destra, L, R, destra, su A, ZR

Hunter - A, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, L

Hydra - X, X, Y, A, B, L, L, giù, su

Limo - ZR, su, ZL, sinistra, sinistra, R, L, A, destra

Quad - sinistra, sinistra, giù, giù, su, su, Y, A, X, R, ZR

Rancher - su, destra, destra, L, destra, su, Y, ZL

Aereo Stunt - A, su, L, ZL, giù, R, L, L, sinistra, sinistra, B, X

Tanker - R, su, sinistra, destra, ZR, su, destra, Y, destra, ZL, L, L

Trashmaster - A, R, A, R, sinistra, sinistra, R, L, A, destra

Vortex - X, X, Y, A, B, L, ZL, giù, giù

Cielo mattutino - ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y

Cielo notturno - ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, X

Tempo nuvoloso - ZL, giù, giù, sinistra, Y, sinistra, ZR, Y, B, R, L, L

Tempo piovoso - ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A

Tempo nebbioso - ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, B

Tempesta di sabbia - su, giù, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZR

Trucchi GTA San Andreas Xbox

Set Armi 1 - RB, RT, LB, RT, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su

Set Armi 2 - RB, RT, LB, RT, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, giù, sinistra

Set Armi 3 - RB, RT, LB, RT, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, giù, giù

$250000, Vita al massimo, Armatura al massimo - RB, RT, LB, A, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su

Morte istantanea - destra, LT, giù, RB, sinistra, sinistra, RB, LB, LT, LB

Munizioni infinite - LB, RB, X, RB, sinistra, RT, RB, sinistra, X, giù, LB, LB

Vita infinita - giù, A, destra, sinistra, destra, RB, destra, giù, su, Y

Respirazione subacquea infinita - giù, sinistra, LB, giù, giù, RT, giù, LT, giù

Aumento livello Ricercato - RB, RB, B, RT, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra

Abbassamento livello Ricercato - RB, RB, B, RT, su, giù, su, giù, su, giù

Grasso al massimo - Y, su, su, sinistra, destra, X, B, giù

Muscoli al massimo - Y, su, su, sinistra, destra, X, B, sinistra

Rispetto al massimo - LB, RB, Y, giù, RT, A, LB, su, LT, LT, LB, LB

Super salto - su, su, Y, Y, su, su, sinistra, destra, X, RT, RT

Super pugno - su, sinistra, A, Y, RB, B, B, B, LT

Passanti armati - RT, RB, A, Y, A, Y, su, giù

Passanti arrabbiati - giù, su, su, su, A, RT, RB, LT, LT

Passanti rivoltosi - giù, sinistra, su, sinistra, A, RT, RB, LT, LB

Passanti Elvis - LB, B, Y, LB, LB, X, LT, su, giù, sinistra

Passanti Ninja - A, A, giù, RT, LT, B, RB, B, X

Nessun passante - A, giù, su, RT, giù, Y, LB, Y, sinistra

Velocizza tempo - B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y

Gameplay più veloce - Y, su, destra, giù, LT, LB, X

Gameplay più lento - Y, su, destra, giù, X, RT, RB

Gestione delle armi migliorata - Y, RB, RB, sinistra, RB, LB, RT, LB

Traffico aggressivo - RT, B, RB, LT, sinistra, RB, LB, RT, LT

Macchine invisibili - Y, LB, Y, RT, X, LB, LB

Macchine volanti - X, giù, LT, su, LB, B, su, A, sinistra

Barche volanti - RT, B, su, LB, destra, RB, destra, su, X, Y

Tutte le auto con il NOS - Sinistra, Y, RB, LB, su, X, Y, giù, B, LT, LB, LB

Tutti i taxi con il NOS - su, A, Y, A, Y, A, X, RT, destra

Guida sull'acqua - destra, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

Macchine rosa - B, LB, giù, LT, sinistra, A, RB, LB, destra, B

Macchine nere - B, LT, su, RB, sinistra, A, RB, LB, sinistra, B

Carro armato - B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Jetpack - sinistra, destra, LB, LT, RB, RT, su, giù, sinistra, destra

Monster truck - destra, su, RB, RB, RB, giù, Y, Y, A, B, LB, LB

Paracadute - sinistra, destra, LB, LT, RB, RT, RT, su, giù, destra, LB

Bloodring Banger - giù, RB, B, LT, LT, X, RB, LB, sinistra, sinistra

Caddy - B, LB, su, RB, LT, X, RB, LB, B, A

Dozer - RT, LB, LB, destra, destra, su, su, A, LB, sinistra

Hotring Racer 1 - RB, B, RT, destra, LB, LT, A, A, X, RB

Hotring Racer 2 - RT, LB, B, destra, LB, RB, destra, su B, RT

Hunter - B, X, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

Hydra - Y, Y, X, B, A, LB, LB, giù, su

Limo - RT, su, LT, sinistra, sinistra, RB, LB, B, destra

Quad - sinistra, sinistra, giù, giù, su, su, X, B, Y, RB, RT

Rancher - su, destra, destra, LB, destra, su, X, LT

Aereo Stunt - B, su, LB, LT, giù, RB, LB, LB, sinistra, sinistra, A, Y

Tanker - RB, su, sinistra, destra, RT, su, destra, X, destra, LT, LB, LB

Trashmaster - B, RB, B, RB, sinistra, sinistra, RB, LB, B, destra

Vortex - Y, Y, X, B, A, LB, LT, giù, giù

Cielo mattutino - RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Cielo notturno - RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

Tempo nuvoloso - LT, giù, giù, sinistra, X, sinistra, RT, X, A, RB, LB, LB

Tempo piovoso - RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

Tempo nebbioso - RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

Tempesta di sabbia - su, giù, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT

GTA San Andreas trucchi per PC

Set armi 1 - THUGSARMOURY / LXGIWYL

Set armi 2 - PROFESSIONALSKIT / KJKSZPJ

Set armi 3 - NUTTERSTOYS / UZUMYMW

$250000, Vita al massimo, Armatura al massimo - INEEDSOMEHELP / HESOYAM

Munizioni infinite - FULLCLIP / WANRLTW

Effetto adrenalina - TAKEACHILLPILL / MUNASEF

Super salto - KANGAROO / LFGMHAL

Morte istantanea - GOODBYECRUELWORLD / SCZMAWO

Mira al massimo sui veicoli - IWANNADRIVEBY / OUIQDMW

Abilità di mira al massimo per tutte le armi - PROFESSIONALKILLER / NCSGDAG

Massima respirazione subacquea - MANFROMATLANTIS / CVWKXAM

Abilità di nuoto subacqueo al massimo - NATURALTALENT / VQIMAHA

Grasso al massimo - WHOATEALLTHEPIES / BTCDBCB

Muscoli al massimo - BUFFMEUP / JYSDSOD

Rispetto al massimo - WORSHIPME / OGXSDAG

Sex appeal al massimo - HELLOLADIES / EHIBXQS

Resistenza al massimo - ICANGOALLNIGHT / VKYPQCF

Mai affamato - IAMNEVERHUNGRY / AEDUWNV

Jetpack - ROCKETMAN / YECGAA

Paracadute - LETSGOBASEJUMPING / AIYPWZQP

Immune alle armi e al fuoco - NOONECANHURTME / BAGUVIX

Super pugno - STINGLIKEABEE / IAVENJQ

Zero grasso e muscoli - LEANANDMEAN / KVGYZQK

Ricercato Sei stelle - BRINGITON / LJSPQK

Aumento Ricercato di Due stelle - TURNUPTHEHEAT / OSRBLHH

Blocca il livello Ricercato alle stelle attuali - IDOASIPLEASE / AEZAKMI

Tutte le macchine hanno il NOS - SPEEDFREAK / COXEFGU

Super salto sulle bici - CJPHONEHOME / JHJOECW

Le barche volano - FLYINGFISH / AFSNMSMW

Le macchine volano - CHITTYCHITTYBANGBANG / RIPAZHA

La tua macchina è indistruttibile - TOUCHMYCARYOUDIE / JCNRUAD

Le macchine fluttuano quando colpite - BUBBLECARS / BSXSGGC

Distruggi tutte le macchine - ALLCARSGOBOOM / CPKTNWT

Le macchine sono invisibili - WHEELSONLYPLEASE / XICWMD

Le macchine sono facili da manovrare - STICKLIKEGLUE / PGGOMOY

Bloodring Banger - OLDSPEEDDEMON / CQZIJMB

Caddy - 18HOLES / RZHSUEW

Dozer - ITSALLBULL / EEGCYXT

Hotring Racer 1 - VROCKPOCKEY / PDNEJOH

Hotring Racer 2 - JUSTTRYANDSTOPME / VPJTQWV

Monster Truck - MONSTERMASH / AGBDLCID

Quad - FOURWHEELFUN / AKJJYGLC

Hunter - OHDUDE

Hydra - JUMPJET

Rancher - DOUGHNUTHANDICAP / JQNTDMH

Rhino - TIMETOKICKASS / AIWPRTON

Romero - WHERESTHEFUNERAL / AQTBCODX

Stretch - CELEBRITYSTATUS / KRIJEBR

Aereo da stunt - FLYINGTOSTUNT / URKQSRK

Tanker - HITTHEROADJACK / AMOMHRER

Trashmaster - TRUEGRIME / UBHYZHQ

Vortex - IWANTTOHOVER / KGGGDKP

Membri della banda ovunque - ONLYHOMIESALLOWED / MROEMZH

Le bande governano le strade - BETTERSTAYINDOORS / BIFBUZZ

Recluta chiunque (lanciarazzi) - ROCKETMAYHEM / ZSOXFSQ

Recluta chiunque (Ak-47) - NOONECANSTOPUS / BMTPWHR

Recluta chiunque (pistola) - WANNABEINMYGANG / SJMAPHE

Caos dei passanti - ROUGHNEIGHBORHOOD / AJLOJYQY

I passanti sono Elvis - BLUESUEDESHOES / ASBHGRB

Rivolta dei passanti - STATEOFEMERGENCY / IOJUFZN

I passanti ti attaccano - STOPPICKINGONME / BAGOWGP

I passanti ti attaccano con armi da fuoco - ATTACKOFTHEVILLAGEPEOPLE / BGLUAWML

I passanti hanno armi - SURROUNDEDBYNUTTERS / FOOOXFT

Tema della spiaggia - LIFESABEACH / CIKGCGX

Tema del Carnevale - CRAZYTOWN / PRIEBJ

Tema Gimp - LOVECONQUERSALL / BEKKNQV

Tema rurale - HICKSVILLE / FVTMNBZ

Tema della triade - NINJATOWN / AFPHULTL

Apparizione rara di traffico e passanti - GHOSTTOWN / THGLOJ

Autisti aggressivi - ALLDRIVERSALLCRIMINALS / YLTEICZ

Tutti i semafori verdi - DONTTRYANDSTOPME / ZEIIGV

Tutte le macchine nere - SOLONGASITSBLACK / IOWDLAC

Tutte le macchine rosa - PINKISTHENEWCOOL / LLQPFBN

Tutte le macchine economiche - EVERYONEISPOOR / BGKGTJH

Tutte le macchine sportive - EVERYONEISRICH / GUSNDHE

Diminuisci velocità di gioco - SLOWITDOWN / LIYOAAY

Aumenta velocità di gioco - SPEEDITUP / PPGWJHT

Il tempo scorre più in fretta - TIMEJUSTFLIESBY / YSOHNUL

Il tempo è fermo alle 21.00 - DONTBRINGONTHENIGHT / OFVIAC

Il tempo è fermo a mezzanotte - NIGHTPROWLER / XJVSNAJ

Tempo nuvoloso - DULLDULLDAY / ALNSFMZO

Tempo nebbioso - CANTSEEWHEREIMGOING / CFVFGMJ

Tempo piovoso - STAYINGANDWATHCTV / AUIFRVQS

Tempesta di sabbia - SANDINMYEARS / CWJXUOC

Tempo soleggiante - SCOTTISHSUMMER / MGHXYRM

Tempo molto soleggiante - TOODAMNHOT / ICIKPYH

