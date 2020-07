GTA San Andreas: un video ci mostra come sarebbe il remake in Unreal Engine 4

In un'epoca in cui i remake sono all'ordine del giorno, qualcuno ha pensato bene di ricostruire con l'aiuto del sempreverde Unreal Engine 4 parte della mappa di Grand Theft Auto San Andreas, uno dei capitoli della serie Rockstar Games al quale i fan sono molto legati, per permetterci di avere un piccolo assaggio di un ipotetico rifacimento.

Il filmato ci mostra infatti le strade di Los Santos sotto le note di Sleepwalking dei The Chain Gang Of 1974, brano che gli appassionati della serie riconosceranno sin dalla prima nota poiché ha fatto da sfondo ad uno dei primissimi trailer di gameplay di Grand Theft Auto V. Il lavoro, svolto da un gruppo di tre giovani ragazzi argentini nel corso di svariati anni, non è di altissimo livello ma lascia intuire le potenzialità di un remake del gioco con un comparto grafico all'altezza dei titoli più recenti. Stando alle parole degli utenti che hanno svolto questo incredibile lavoro, attualmente la mappa non è completa al 100% e viene lasciato intuire come il gioco vero e proprio non sia stato ricreato, permettendo così solo l'esplorazione con telecamera libera degli ambienti ricreati.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che in GTA V è possibile esplorare alcune delle ambientazioni di San Andreas, come il quartiere di Carl Johnson.