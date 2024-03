GTA San Vice City e l'uovo di Pasqua nascosto: il segreto che in pochi conoscono

Nonostante gli anni trascorsi dal lancio di GTA Vice City, sono ancora in tanti a ricordare con nostalgia le ore trascorse insieme a Tommy Vercetti nel capolavoro free roaming pubblicato da Rockstar North nel lontano ottobre del 2002. In pochi, però, conoscono la storia dell'easter egg per antonomasia di Vice City.

Dopo aver ripercorso idealmente la storia del protagonista di GTA Vice City con i 5 segreti su Tommy Vercetti, ci rituffiamo nell'universo sparatutto di uno dei capitoli più amati della serie di Grand Theft Auto per ricordare quello che, con ogni probabilità, è l'easter egg più 'autoesplicativo' che sia mai stato inserito dai ragazzi di Rockstar all'interno degli universi interattivi di GTA.

Ci riferiamo ovviamente alla Easter Egg Room segreta di Vice City! 'Nascosta in bella vista' tra i palazzi che imperlano lo skyline del centro cittadino, la stanza segreta di Vice City custodisce un uovo di Pasqua posto su un piedistallo, con tanto di auguri scritti con la cioccolata. Per raggiungerla, basta salire le scale del News Building che conducono verso l'eliporto e dirigersi a sinistra per varcare il muro invisibile dell'edificio adiacente.

Il fittizio museo che ospita questo easter egg lo ritroviamo anche in GTA Vice City Stories, seppure in una forma leggermente diversa: nel porting PS2, infatti, la pseudo-scultura dell'uovo di Pasqua risulta essere ancora in costruzione, prova ne sia la scherzosa operazione imbastita da Rockstar con l'impalcatura di un finto cantiere e una mini-gru intenta a collocare le porzioni dell'uovo. Per rimanere in tema, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su GTA 6 con 5 segreti fuori di testa del primo trailer.

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su