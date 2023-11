GTA 6 è al sicuro dallo sciopero di attori e doppiatori, parola di Take-Two

Mercoledì 8 novembre, durante la conferenza sugli utili di Take-Two, il CEO Strauss Zelnick si è detto ottimista sul raggiungimento di un accordo in merito al potenziale sciopero a opera dei membri di SAG-AFTRA, il sindacato degli attori americani.

Al contempo, ha osservato che, anche qualora i negoziati dovessero fallire, la società è "completamente protetta" dal rischio che lo sviluppo di GTA 6 rimanga bloccato (un primo trailer di GTA 6 è previsto per dicembre 2023). Va ricordato che SAG-AFTRA è in trattativa con numerose società videoludiche dall'ottobre 2022. Tra queste figurano Activision, EA, Epic Games e, per l'appunto, Take-Two.

Nel corso di una sessione Q&A, alla domanda che chiedeva al CEO di Take Two quali ripercussioni avrebbero potuto esserci sullo sviluppo di GTA 6 nel caso in cui doppiatori e attori del motion capture avessero scioperato, Zelnick ha così risposto:

"Le negoziazioni dovrebbero riprendere la prossima settimana. Siamo ottimisti, diamo grande valore a tutti i nostri talenti, apprezziamo gli eccellenti rapporti di lavoro e non vediamo l’ora di raggiungere un accordo che sia utile a tutti."

“Questo è sempre stato il mio approccio. Sono stato coinvolto in trattative sindacali in ogni settore dell’intrattenimento nella mia carriera e hanno sempre funzionato bene. Nel caso in cui non funzionino bene, siamo completamente protetti”.

Nell'attesa che la situazione si risolva nel migliore dei modi per ambo le parti, tutti attendono con trepidazione il primo trailer di GTA 6 e i biglietti dei The Game Awards vanno a ruba. Molti, infatti, sono convinti che sarà su quel palco che sarà mostrato.