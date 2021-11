GTA The Trilogy: classici gratis per gli acquirenti su Rockstar Store, ecco come

Rockstar Games non è rimasta impassibile alle fragorose lamentele dei primi acquirenti di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, che si sono indispettiti per i numerosi problemi di natura tecnica esibiti dai tre capitoli inclusi nella collection.

Quest'oggi, a poco più di una settimana dal lancio, la compagnia si è scusata pubblicamente con tutti i giocatori, promettendo l'arrivo di una serie di patch che risolveranno tutte le criticità della raccolta e permetteranno ai tre rifacimenti di raggiungere il livello qualitativo che meritano. Il primo di questi Title Update dovrebbe arrivare entro pochi giorni.

Non è finita qui: Rockstar ha anche annunciato che presto rimetterà in vendita i tre classici in versione PC, i quali erano stati rimossi prima della pubblicazione della raccolta scatenando l'ira di molti giocatori. Gli originali Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas torneranno sul Rockstar Store sotto forma di un bundle.

Con l'obiettivo di riguadagnare la fiducia dei giocatori, Rockstar ha anche annunciato che il bundle con i tre classici sarà gratis per tutti coloro che hanno acquistato GTA The Trilogy - The Definitive Edition su PC o che lo faranno entro il 30 giugno 2022. Quando verrà il momento, tutti i giocatori idonei vedranno comparire automaticamente il bundle con GTA 3, Vice City e San Andreas all'interno della libreria del Rockstar Store. Sarà premura di Rockstar avvertirci quando verrà messo a disposizione.