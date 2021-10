GTA The Trilogy Definitive Edition annunciata ufficialmente da Rockstar Games

Dopo mesi e mesi di rumor e speculazioni, Rockstar Games si è finalmente decisa ad annunciare ufficialmente Grand Theft Auto: The Trilogy - Remastered Edition.

Nata come una celebrazione del ventesimo anniversario del terzo capitolo della serie, lanciato originariamente nel 2001, la Definitive Edition include le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas. Rockstar Games non ha ancora svelato l'entità dei miglioramenti grafici operati, ma ha promesso che sarà più esaustiva nel corso delle prossime settimane. Ciò che è certo, è che le versioni rimasterizzate conserveranno il look degli originali e presenteranno anche delle migliorie volte all'ammodernamento del gameplay.

Grand Theft Auto: The Trilogy - Remastered Edition è stata confermata per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Rockstar Games Launcher, con un'uscita prevista entro la fine di quest'anno. Nel corso della prima metà del 2022, la collection verrà inoltre pubblicata anche sui dispositivi mobili iOS e Android. Nell'attesa, la prossima settimana verranno rimosse le vecchie edizioni dei suddetti giochi da tutti gli store digitali.

Grand Theft Auto: The Trilogy - Remastered Edition sembrava ormai cosa fatta già da diverse settimane, dal momento che era già stata valutata in Sud Corea ed era apparsa nel database di Rockstar Launcher.